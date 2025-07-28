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28.07.2025, 06:35

Названа оптимальная температура кондиционера для жаркой погоды

Новости Мира 0 5 159

Жаркое лето делает кондиционер настоящим спасением, но неправильное использование может обернуться переохлаждением и ухудшением самочувствия. О том, как правильно охлаждать помещение, чтобы сохранить здоровье, рассказала Наталья Соколова, бренд-директор климатического оборудования MDV, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Не переусердствуйте с холодом: резкие перепады — вредны

Главная ошибка пользователей — установка слишком низкой температуры. Эксперт предостерегает: если на улице +33°C, а кондиционер настроен на +17°C, организм испытывает резкий стресс. Это может привести к головной боли, простуде и обострению хронических заболеваний.

Оптимальная разница между уличной и внутренней температурой должна составлять 5–7 градусов. То есть в сильную жару безопаснее сразу устанавливать температуру на уровне +28…+26°C, а затем, по мере адаптации организма, снижать ее до +22…+25°C.

Умные кондиционеры — для комфортного микроклимата

Если нет желания постоянно вручную регулировать параметры, Соколова советует обратить внимание на современные модели со встроенным искусственным интеллектом. Такие устройства сами подбирают оптимальный режим работы, ориентируясь на погодные условия и привычки пользователя. Это обеспечивает:

  • стабильную температуру без резких скачков;

  • снижение расхода электроэнергии;

  • более комфортную и безопасную среду в помещении.

Поток воздуха — не в лицо и не в спину

Не менее важна правильная организация воздушного потока. Холодный воздух не должен попадать прямо на человека, особенно в области головы, шеи и спины — это чревато воспалительными процессами и переохлаждением.

В спальнях кондиционер следует устанавливать так, чтобы он не дул на кровать. Если изменить его расположение невозможно, следует:

  • отрегулировать направление жалюзи;

  • выбрать модель с функцией рассеивания потока;

  • включать ночной режим.

«Комфортный сон» — технология для спокойной ночи

На ночь лучше активировать специальный режим — «Комфортный сон». В этом режиме температура плавно повышается на 2°C в течение двух часов после активации, а к утру возвращается к первоначальному значению. Это помогает избежать переохлаждения во сне и способствует мягкому пробуждению.

Не забывайте об обслуживании: фильтры — источник бактерий

Эксперт напомнила и о гигиене кондиционеров. Загрязненные фильтры:

  • снижают эффективность охлаждения;

  • портят запах в помещении;

  • становятся рассадником бактерий и плесени.

Фильтры грубой очистки необходимо мыть раз в 7–10 дней, а фильтры тонкой очистки — обслуживать по инструкции. Пренебрежение этими мерами ухудшает качество воздуха и может привести к заболеваниям дыхательных путей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Кто такую глупость пишет. Если установить +26+28 сплит система даже холодить не начнет. Максимум +25 можно установить на ночь и на самый маленький оборот и спокойно спать под одеялом. Днем нормально +20+24 установить. А, на самые низкие температуры +17+18 вообще лучше не устанавливать, такую температуру все равно не наберет, а только будет барабанить без остановок и за свет потом придется бешенные деньги платить и сгорит быстро.
28.07.2025, 05:39
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