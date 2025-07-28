Названа оптимальная температура кондиционера для жаркой погоды

Жаркое лето делает кондиционер настоящим спасением, но неправильное использование может обернуться переохлаждением и ухудшением самочувствия. О том, как правильно охлаждать помещение, чтобы сохранить здоровье, рассказала Наталья Соколова, бренд-директор климатического оборудования MDV, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Главная ошибка пользователей — установка слишком низкой температуры. Эксперт предостерегает: если на улице +33°C, а кондиционер настроен на +17°C, организм испытывает резкий стресс. Это может привести к головной боли, простуде и обострению хронических заболеваний.
Оптимальная разница между уличной и внутренней температурой должна составлять 5–7 градусов. То есть в сильную жару безопаснее сразу устанавливать температуру на уровне +28…+26°C, а затем, по мере адаптации организма, снижать ее до +22…+25°C.
Если нет желания постоянно вручную регулировать параметры, Соколова советует обратить внимание на современные модели со встроенным искусственным интеллектом. Такие устройства сами подбирают оптимальный режим работы, ориентируясь на погодные условия и привычки пользователя. Это обеспечивает:
стабильную температуру без резких скачков;
снижение расхода электроэнергии;
более комфортную и безопасную среду в помещении.
Не менее важна правильная организация воздушного потока. Холодный воздух не должен попадать прямо на человека, особенно в области головы, шеи и спины — это чревато воспалительными процессами и переохлаждением.
В спальнях кондиционер следует устанавливать так, чтобы он не дул на кровать. Если изменить его расположение невозможно, следует:
отрегулировать направление жалюзи;
выбрать модель с функцией рассеивания потока;
включать ночной режим.
На ночь лучше активировать специальный режим — «Комфортный сон». В этом режиме температура плавно повышается на 2°C в течение двух часов после активации, а к утру возвращается к первоначальному значению. Это помогает избежать переохлаждения во сне и способствует мягкому пробуждению.
Эксперт напомнила и о гигиене кондиционеров. Загрязненные фильтры:
снижают эффективность охлаждения;
портят запах в помещении;
становятся рассадником бактерий и плесени.
Фильтры грубой очистки необходимо мыть раз в 7–10 дней, а фильтры тонкой очистки — обслуживать по инструкции. Пренебрежение этими мерами ухудшает качество воздуха и может привести к заболеваниям дыхательных путей.
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