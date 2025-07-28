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28.07.2025, 07:54

Сколько яиц можно есть без риска повысить холестерин

Новости Мира 0 502

По словам исполнительного директора НИЦ «Здоровое питание», врача-диетолога и гепатолога Нурии Диановой, несмотря на ценную питательную ценность яиц, злоупотреблять ими не стоит. В интервью «Газете.Ru» она отметила, что одного желтка в день вполне достаточно, а в идеале — есть яйца через день, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Один желток — уже достаточно

«Да, яйца содержат холестерин, но также в них есть полезные вещества — лецитин, витамины A, D и E. Однако в рационе здорового человека желательно ограничиться одним желтком в сутки», — пояснила врач.

Медицинские нормы: не больше половины яйца в день

Если ориентироваться на официальные рекомендации по лечебному питанию, действующие в России, норма потребления яйца составляет половину яйца в день. Это значит, что при необходимости строго контролировать рацион, допустимо съедать по одному целому яйцу через день. Именно такой режим предусмотрен в стационарах для пациентов.

Однако для здоровых людей вне условий лечебного питания допустимы небольшие послабления, хотя и в этом случае не стоит превышать умеренные дозировки.

Кому особенно важно соблюдать осторожность

Желток яйца оказывает сильное желчегонное действие, поэтому людям с определёнными диагнозами следует соблюдать осторожность:

  • Пациенты с камнями в желчном пузыре;

  • Люди с проблемами в работе печени;

  • Те, кто страдает мочекаменной болезнью.

Именно у этих категорий избыточное употребление яиц может спровоцировать обострение заболеваний.

Яйца и печень: не всё так однозначно

При этом Дианова подчеркнула, что яйца не всегда противопоказаны при болезнях печени. Даже при жировой болезни печени уровень холестерина может оставаться в пределах нормы, поэтому строгий запрет на яйца вводится не всегда. Каждому пациенту рекомендуется подход индивидуальный.

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