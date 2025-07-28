Telegram начал проверять возраст пользователей по лицу: кому уже доступна эта функция

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Мессенджер Telegram начал тестирование функции определения возраста пользователей с помощью технологии распознавания лиц. На данный момент эта система работает в тестовом режиме и доступна только в Великобритании, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

По данным исследователей из проекта «Код Дурова», в тестовом Telegram-сервере появилось мини-приложение, использующее камеру смартфона для сканирования лица. Таким образом, мессенджер получает возможность проверить возраст пользователя, не прибегая к документам.

Защита детей от вредного контента

Новая система идентификации появилась в ответ на требование британских властей усилить контроль за доступом несовершеннолетних к потенциально опасному цифровому контенту. Теперь подтверждение возраста — обязательная часть алгоритмов защиты.

По задумке, нововведение ограничит подросткам доступ к каналам и материалам, содержащим вредоносную или нежелательную информацию. Telegram станет еще одним крупным цифровым сервисом, внедрившим такие меры.

Безопасность данных: информация останется на устройстве

Представители разработчиков уверяют, что все изображения и персональные данные, полученные в ходе сканирования, будут обрабатываться исключительно на устройстве пользователя. Передача информации на сторонние серверы не предусмотрена. Это важно на фоне растущих опасений по поводу приватности и утечек данных.

Что с другими странами?

На текущий момент функция проверки возраста через камеру доступна только пользователям из Великобритании. В России и других странах бот пока не работает. Однако, учитывая вектор глобальной цифровой политики, подобные системы могут быть внедрены и в других юрисдикциях в будущем.