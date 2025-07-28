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28.07.2025, 11:28

Почему нельзя заставлять ребенка доедать

Новости Мира 0 711

Насильное кормление может обернуться серьезными проблемами в будущем — как физиологическими, так и психологическими. Детский эндокринолог Дарья Хайкина в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему привычка заставлять ребенка доедать до конца — это вред, а не забота, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

От манипуляций за столом — к искажению пищевого поведения

Фразы вроде «ложку за маму, ложку за папу» или «не встанешь из-за стола, пока не доешь» многим знакомы с детства. Однако, как предупреждает врач, за этой, на первый взгляд, безобидной риторикой кроется давление, которое может сформировать у ребенка нездоровое отношение к еде.

«Такие фразы — это не просто манипуляция. Это путь к формированию вредных пищевых установок, которые ребенок может нести через всю жизнь», — отмечает Хайкина.

Утрата чувства насыщения

Одним из главных рисков является то, что ребенок перестает слушать сигналы своего тела. Если его не спрашивают, голоден ли он, а требуют доедать «потому что надо», со временем он теряет способность понимать, действительно ли хочет есть. Это может привести к перееданию или неспособности остановиться вовремя.

«Каждый второй взрослый сегодня сталкивается с этим: кто-то ест до переедания, потому что не чувствует насыщения, а кто-то просто не может прекратить есть вовремя», — объясняет специалист.

Еда как наказание

Еще один серьезный риск — восприятие еды как формы давления. Если ребенка уговаривают, шантажируют или пугают, лишь бы он поел, это может закрепиться в его сознании как негативный опыт. В результате возникают две крайности: полный отказ от еды или склонность «заедать» стресс в будущем.

«Когда дети становятся “малоежками” в 2–5 лет — это может быть реакцией на постоянное давление», — добавляет врач.

Что делать родителям: советы эндокринолога

Чтобы избежать подобных проблем, Дарья Хайкина рекомендует выстраивать с ребенком уважительные и спокойные отношения за столом. Вот её основные рекомендации:

  • Не заставляйте, а предлагайте. Не превращайте прием пищи в поле боя. Если ребенок не хочет есть — это нормально. Предложите позже.

  • Смотрите на динамику. Если ребенок активен, растет и набирает вес — значит, он получает достаточно пищи, даже если ест меньше, чем написано в «нормах».

  • Уберите отвлекающие факторы. Во время еды не должно быть мультиков и гаджетов. Это мешает ребенку сосредоточиться и почувствовать насыщение.

  • Уважайте чувства ребенка. Если он отказывается от еды — это не всегда повод для тревоги. Иногда организму просто не нужно больше.

Главное — атмосфера за столом

Врач подчеркивает: задача родителей — не накормить насильно, а создать условия, в которых ребенок сможет сам регулировать свое питание.

«Пищевое поведение формируется не только через еду, но и через обстановку. Чем больше уважения и спокойствия за столом, тем здоровее будут отношения с едой», — заключает Хайкина.

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