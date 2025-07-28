18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.45
631.17
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.07.2025, 11:56

Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

Новости Мира 0 609

В Сербии усиливается политическое напряжение: президент страны Александр Вучич выступил с резкими обвинениями в адрес известных общественных деятелей, включая именитого режиссёра Эмира Кустурицу. По словам главы государства, оппозиция стремится к насильственной смене власти и не предлагает альтернативной программы развития страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: glassrpske.com
Фото: glassrpske.com

Кто оказался под ударом

Александр Вучич в своём заявлении обвинил сразу нескольких заметных представителей общественности и культурной элиты — помимо Кустурицы, он упомянул журналиста Динко Грухонича, политика Ненада Чанака и профессора Милоша Ломпару. По словам президента, их единственной целью является его свержение, а не выработка реальных решений для страны.

«У Динко Грухонича, Эмира Кустурицы, Ненада Чанака и Мило Ломпары есть одна мишень — Вучич. Они должны его свергнуть, и это их программа. Другой нет», — заявил сербский лидер.

Ответ Кустурицы и культурный подтекст конфликта

На фоне обвинений Кустурица выступил с критикой властей, сделав это в характерной для себя ироничной манере. Он саркастически «поблагодарил» правительство за закрытие ресторана «Висконти» налоговыми органами. Именно в этом заведении проходили культурные мероприятия и фестивали под его кураторством. Такое давление режиссёр расценивает как попытку подавления инакомыслия в творческой среде.

Протесты продолжаются: причины и требования

Массовые акции протеста в Сербии не утихают с ноября 2024 года. Поводом для их начала стала трагедия в Нови-Саде — там в результате обрушения навеса на недавно отреставрированной железнодорожной станции погибли 15 человек. Оппозиция уверена, что к катастрофе привели коррупция и системная халатность со стороны государственных органов.

Среди основных требований митингующих:

  • отставка Александра Вучича;

  • проведение досрочных парламентских выборов;

  • реформа судебной и антикоррупционной систем;

  • освобождение всех задержанных демонстрантов.

Страна на перепутье

Ситуация в Сербии демонстрирует глубокий общественно-политический кризис. Обвинения в адрес Эмира Кустурицы и других влиятельных фигур лишь подогревают протестные настроения. При этом власть продолжает делать ставку на жёсткие заявления и усиление контроля, в то время как оппозиция и часть общества требуют перемен и прозрачности. Как будет развиваться ситуация — зависит от того, удастся ли сторонам избежать дальнейшей эскалации конфликта.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…