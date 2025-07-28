Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

В Сербии усиливается политическое напряжение: президент страны Александр Вучич выступил с резкими обвинениями в адрес известных общественных деятелей, включая именитого режиссёра Эмира Кустурицу. По словам главы государства, оппозиция стремится к насильственной смене власти и не предлагает альтернативной программы развития страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Александр Вучич в своём заявлении обвинил сразу нескольких заметных представителей общественности и культурной элиты — помимо Кустурицы, он упомянул журналиста Динко Грухонича, политика Ненада Чанака и профессора Милоша Ломпару. По словам президента, их единственной целью является его свержение, а не выработка реальных решений для страны.
«У Динко Грухонича, Эмира Кустурицы, Ненада Чанака и Мило Ломпары есть одна мишень — Вучич. Они должны его свергнуть, и это их программа. Другой нет», — заявил сербский лидер.
На фоне обвинений Кустурица выступил с критикой властей, сделав это в характерной для себя ироничной манере. Он саркастически «поблагодарил» правительство за закрытие ресторана «Висконти» налоговыми органами. Именно в этом заведении проходили культурные мероприятия и фестивали под его кураторством. Такое давление режиссёр расценивает как попытку подавления инакомыслия в творческой среде.
Массовые акции протеста в Сербии не утихают с ноября 2024 года. Поводом для их начала стала трагедия в Нови-Саде — там в результате обрушения навеса на недавно отреставрированной железнодорожной станции погибли 15 человек. Оппозиция уверена, что к катастрофе привели коррупция и системная халатность со стороны государственных органов.
Среди основных требований митингующих:
отставка Александра Вучича;
проведение досрочных парламентских выборов;
реформа судебной и антикоррупционной систем;
освобождение всех задержанных демонстрантов.
Ситуация в Сербии демонстрирует глубокий общественно-политический кризис. Обвинения в адрес Эмира Кустурицы и других влиятельных фигур лишь подогревают протестные настроения. При этом власть продолжает делать ставку на жёсткие заявления и усиление контроля, в то время как оппозиция и часть общества требуют перемен и прозрачности. Как будет развиваться ситуация — зависит от того, удастся ли сторонам избежать дальнейшей эскалации конфликта.
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