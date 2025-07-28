Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

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В Сербии усиливается политическое напряжение: президент страны Александр Вучич выступил с резкими обвинениями в адрес известных общественных деятелей, включая именитого режиссёра Эмира Кустурицу. По словам главы государства, оппозиция стремится к насильственной смене власти и не предлагает альтернативной программы развития страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: glassrpske.com

Кто оказался под ударом

Александр Вучич в своём заявлении обвинил сразу нескольких заметных представителей общественности и культурной элиты — помимо Кустурицы, он упомянул журналиста Динко Грухонича, политика Ненада Чанака и профессора Милоша Ломпару. По словам президента, их единственной целью является его свержение, а не выработка реальных решений для страны.

«У Динко Грухонича, Эмира Кустурицы, Ненада Чанака и Мило Ломпары есть одна мишень — Вучич. Они должны его свергнуть, и это их программа. Другой нет», — заявил сербский лидер.

Ответ Кустурицы и культурный подтекст конфликта

На фоне обвинений Кустурица выступил с критикой властей, сделав это в характерной для себя ироничной манере. Он саркастически «поблагодарил» правительство за закрытие ресторана «Висконти» налоговыми органами. Именно в этом заведении проходили культурные мероприятия и фестивали под его кураторством. Такое давление режиссёр расценивает как попытку подавления инакомыслия в творческой среде.

Протесты продолжаются: причины и требования

Массовые акции протеста в Сербии не утихают с ноября 2024 года. Поводом для их начала стала трагедия в Нови-Саде — там в результате обрушения навеса на недавно отреставрированной железнодорожной станции погибли 15 человек. Оппозиция уверена, что к катастрофе привели коррупция и системная халатность со стороны государственных органов.

Среди основных требований митингующих:

отставка Александра Вучича;

проведение досрочных парламентских выборов;

реформа судебной и антикоррупционной систем;

освобождение всех задержанных демонстрантов.

Страна на перепутье

Ситуация в Сербии демонстрирует глубокий общественно-политический кризис. Обвинения в адрес Эмира Кустурицы и других влиятельных фигур лишь подогревают протестные настроения. При этом власть продолжает делать ставку на жёсткие заявления и усиление контроля, в то время как оппозиция и часть общества требуют перемен и прозрачности. Как будет развиваться ситуация — зависит от того, удастся ли сторонам избежать дальнейшей эскалации конфликта.