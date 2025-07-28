Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака

Американские ученые приблизились к созданию универсальной вакцины от онкологических заболеваний. Это достижение вызвало активную реакцию в медицинском сообществе: врачи называют его перспективным, но подчеркивают, что до внедрения в практику еще далеко. Врач-онколог Вадим Гутник в беседе с Общественной службой новостей оценил значение новых разработок в области иммунотерапии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам эксперта, именно иммунотерапия сегодня считается одним из самых многообещающих методов лечения онкологических заболеваний. Она уже доказала свою эффективность при ряде диагнозов, вытеснив традиционную химиотерапию в лечении меланомы, рака легких и почек.
«В этих направлениях произошла, можно сказать, революция. Иммунотерапия значительно повысила выживаемость и качество жизни пациентов», — отметил Гутник.
Врач напомнил, что основная проблема онкологии заключается в том, что на ранних этапах организм не воспринимает опухолевые клетки как угрозу. Иммунная система часто «не замечает» рак, поскольку он формируется из собственных клеток тела. Это обстоятельство значительно усложняет борьбу с болезнью и делает иммунотерапию особенно актуальной.
Ученые из Университета Флориды сообщили, что разрабатываемые ими РНК-вакцины, не направленные на конкретные виды опухолей, способны тормозить рост сразу нескольких типов новообразований. Это открытие может лечь в основу создания универсального средства борьбы с онкологией.
Гутник считает, что подобные исследования крайне важны, особенно если они позволяют усилить действие иммунотерапии и расширить ее применение.
Несмотря на обнадеживающие результаты, врач предостерег от преждевременного оптимизма. По его словам, до массового внедрения РНК-вакцин в онкологическую практику пройдут годы. Сначала им предстоит доказать свою безопасность и эффективность в ходе многоступенчатых испытаний — от лабораторных опытов на животных до клинических исследований на людях.
«Нельзя рассчитывать, что мы получим универсальное средство уже завтра. Научный путь таких разработок всегда долгий и требует времени», — подчеркнул онколог.
Параллельно с американскими коллегами свою версию мРНК-вакцины от рака разрабатывают и российские специалисты. По словам директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, отечественная вакцина в будущем будет доступна для пациентов бесплатно — за счет включения в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Минздрав и Минпромторг уже планируют финансирование полного производственного цикла внутри страны.
Однако, как уточнил Гинцбург, в России клинические испытания вакцины проводиться не будут — решение, которое вызывает вопросы у части медицинского сообщества.
Создание универсальной вакцины от рака может стать одним из крупнейших прорывов в современной медицине. Однако на сегодняшний день это направление еще находится на стадии активной разработки. Эксперты призывают сохранять трезвый взгляд и помнить, что даже самые перспективные идеи требуют времени, тщательной проверки и доказательной базы.
Комментарии0 комментарий(ев)