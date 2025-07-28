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28.07.2025, 13:20

Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака

Новости Мира 0 1 094

Американские ученые приблизились к созданию универсальной вакцины от онкологических заболеваний. Это достижение вызвало активную реакцию в медицинском сообществе: врачи называют его перспективным, но подчеркивают, что до внедрения в практику еще далеко. Врач-онколог Вадим Гутник в беседе с Общественной службой новостей оценил значение новых разработок в области иммунотерапии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Иммунотерапия — главное направление в борьбе с раком

По словам эксперта, именно иммунотерапия сегодня считается одним из самых многообещающих методов лечения онкологических заболеваний. Она уже доказала свою эффективность при ряде диагнозов, вытеснив традиционную химиотерапию в лечении меланомы, рака легких и почек.

«В этих направлениях произошла, можно сказать, революция. Иммунотерапия значительно повысила выживаемость и качество жизни пациентов», — отметил Гутник.

Почему иммунитет не распознает рак?

Врач напомнил, что основная проблема онкологии заключается в том, что на ранних этапах организм не воспринимает опухолевые клетки как угрозу. Иммунная система часто «не замечает» рак, поскольку он формируется из собственных клеток тела. Это обстоятельство значительно усложняет борьбу с болезнью и делает иммунотерапию особенно актуальной.

Универсальная вакцина: что известно?

Ученые из Университета Флориды сообщили, что разрабатываемые ими РНК-вакцины, не направленные на конкретные виды опухолей, способны тормозить рост сразу нескольких типов новообразований. Это открытие может лечь в основу создания универсального средства борьбы с онкологией.

Гутник считает, что подобные исследования крайне важны, особенно если они позволяют усилить действие иммунотерапии и расширить ее применение.

Реальность и ограничения: вакцина пока на стадии испытаний

Несмотря на обнадеживающие результаты, врач предостерег от преждевременного оптимизма. По его словам, до массового внедрения РНК-вакцин в онкологическую практику пройдут годы. Сначала им предстоит доказать свою безопасность и эффективность в ходе многоступенчатых испытаний — от лабораторных опытов на животных до клинических исследований на людях.

«Нельзя рассчитывать, что мы получим универсальное средство уже завтра. Научный путь таких разработок всегда долгий и требует времени», — подчеркнул онколог.

Российская альтернатива: мРНК-вакцина от Гамалеи

Параллельно с американскими коллегами свою версию мРНК-вакцины от рака разрабатывают и российские специалисты. По словам директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, отечественная вакцина в будущем будет доступна для пациентов бесплатно — за счет включения в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Минздрав и Минпромторг уже планируют финансирование полного производственного цикла внутри страны.

Однако, как уточнил Гинцбург, в России клинические испытания вакцины проводиться не будут — решение, которое вызывает вопросы у части медицинского сообщества.

Вывод: научный прогресс — не повод терять бдительность

Создание универсальной вакцины от рака может стать одним из крупнейших прорывов в современной медицине. Однако на сегодняшний день это направление еще находится на стадии активной разработки. Эксперты призывают сохранять трезвый взгляд и помнить, что даже самые перспективные идеи требуют времени, тщательной проверки и доказательной базы.

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