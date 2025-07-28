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28.07.2025, 16:09

Муж набросился с нецензурными оскорблениями на Леру Кудрявцеву после обвинений его в алкоголизме

Новости Мира 0 1 004

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала подписчикам о серьезных проблемах в браке. По ее словам, её супруг — бывший хоккеист Игорь Макаров — страдает алкогольной зависимостью. Подобная откровенность вызвала бурную реакцию со стороны мужа, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Макаров не стал молчать: «Просто успокойся и молчи»

После заявления Кудрявцевой, Макаров не стал сдерживать эмоции и резко отреагировал в адрес жены. Как сообщает Sport24, 37-летний спортсмен потребовал, чтобы Лера прекратила выносить ссоры из избы и посоветовал ей «закрыть рот».

По тону его ответа стало ясно, что слова супруги задели его глубоко. Сообщается, что Макаров позволил себе использовать в высказываниях нецензурную лексику, что лишь подчеркнуло степень его раздражения.

Не впервые говорит о проблемах: телеведущая нуждается в поддержке

Проблемы в семье звезды начались не вчера. Ещё весной Кудрявцева делилась с подписчиками, что чувствует эмоциональное истощение. Тогда она призналась, что ей тяжело быть «спасателем» — человеком, который постоянно вытаскивает других из кризиса.

Кроме того, Лера впервые признала, что ей необходима помощь психолога. Она открыто заявила, что страдает от созависимости — состояния, при котором человек теряет собственные границы, пытаясь спасти близкого, страдающего зависимостью.

Общественный резонанс и личная драма

История Кудрявцевой и Макарова вызвала широкий общественный отклик. Многим подписчикам телеведущей стало понятно, насколько глубокой и болезненной оказалась её семейная ситуация. Остается только надеяться, что оба найдут способ разрешить конфликт — либо с помощью специалистов, либо посредством конструктивного диалога.

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