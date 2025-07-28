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28.07.2025, 18:56

«Возвращаюсь, а подъезда нет». В Астрахани обрушилась часть дома, под завалами ищут людей

Новости Мира 0 854

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП в пятиэтажке, признанной аварийной еще шесть лет назад, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: пресс-служба МЧС по Астраханской области
Фото: пресс-служба МЧС по Астраханской области

Разрушение в считанные секунды

В Астрахани произошло обрушение части подъезда жилого дома на улице Ляхова, 6. По данным экстренных служб, из-под завалов уже извлечены трое пострадавших, продолжается разбор завалов. Спасатели не исключают, что под обломками могут оставаться люди.

Обломки заняли объем в несколько сотен кубометров, высота завала достигает второго этажа. Основная масса — это кирпич и обрушившиеся железобетонные перекрытия. На месте работают спасатели, следователи и сотрудники МЧС. Периодически объявляются «минуты тишины» — чтобы услышать возможные крики помощи.

Уголовное дело: халатность и уничтожение имущества

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 293 и 168 УК РФ — халатность и уничтожение имущества по неосторожности. Сейчас следователи собирают показания и изучают причины обрушения.

«Вернулась, а подъезда нет»: жильцы в шоке

О происшествии рассказала одна из жительниц дома:

«Я живу в соседнем подъезде. Вышла в магазин, а когда вернулась, подъезда уже не было. В панике побежала домой за ребенком, схватила дочку и документы, и выбежала на улицу», — вспоминает Елена. Она арендовала квартиру в доме и знала о его аварийном состоянии, но привлекла низкая стоимость аренды.

Всего из здания эвакуировано более 20 человек. Угрозы взрыва газа нет, все коммуникации отключены.

Дом был признан аварийным в 2019 году, но расселение затянули

Кирпичному пятиэтажному дому более 60 лет. Он официально признан аварийным еще в 2019 году, однако процесс расселения затянулся. По плану снос дома должен был состояться в апреле 2025 года, но даже к концу июля никаких подготовительных работ не проводилось. Только в 2025 году началось расселение, несмотря на регулярные жалобы жильцов.

Сигналы бедствия игнорировались

Местные жители неоднократно заявляли о критических нарушениях:

  • Трещины на фасадах и стенах;

  • Постоянные затопления подвалов;

  • Проседающий фундамент;

  • Запах канализации во дворе;

  • Полное отсутствие реакции со стороны коммунальных служб и властей.

По словам очевидцев, незадолго до обрушения на одной из стен появилась крупная трещина. Telegram-каналы также сообщают, что фундамент мог быть размыт сточными водами — почти месяц подвал оставался затопленным, а обращения в водоканал остались без ответа.

Жилье продавали по заниженным ценам

Понимая опасность, жители пытались избавиться от квартир, занижая цены в несколько раз. Некоторые однокомнатные квартиры продавались всего за 750 тысяч или 1 миллион рублей, в то время как рыночная цена могла быть в 3–5 раз выше.

Mash приводит мнение одного из местных: «Все просто ждут обрушения? Мы столько раз били тревогу, но чиновники считали нас асоциальными элементами».

Восстанавливать дом, вероятно, не будут

По данным пресс-службы губернатора Астраханской области, рассматривается вариант полной ликвидации здания без восстановления. Судьба оставшихся квартир и жильцов будет зависеть от итогов расследования и решений местных властей.

Заключение

Обрушение подъезда в Астрахани стало трагическим итогом многолетнего игнорирования предупреждений жильцов и признаков аварийного состояния здания. Сейчас жители требуют справедливости и немедленной реакции от властей, чтобы избежать повторения подобных трагедий.

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