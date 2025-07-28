«Возвращаюсь, а подъезда нет». В Астрахани обрушилась часть дома, под завалами ищут людей

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП в пятиэтажке, признанной аварийной еще шесть лет назад, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В Астрахани произошло обрушение части подъезда жилого дома на улице Ляхова, 6. По данным экстренных служб, из-под завалов уже извлечены трое пострадавших, продолжается разбор завалов. Спасатели не исключают, что под обломками могут оставаться люди.
Обломки заняли объем в несколько сотен кубометров, высота завала достигает второго этажа. Основная масса — это кирпич и обрушившиеся железобетонные перекрытия. На месте работают спасатели, следователи и сотрудники МЧС. Периодически объявляются «минуты тишины» — чтобы услышать возможные крики помощи.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 293 и 168 УК РФ — халатность и уничтожение имущества по неосторожности. Сейчас следователи собирают показания и изучают причины обрушения.
О происшествии рассказала одна из жительниц дома:
«Я живу в соседнем подъезде. Вышла в магазин, а когда вернулась, подъезда уже не было. В панике побежала домой за ребенком, схватила дочку и документы, и выбежала на улицу», — вспоминает Елена. Она арендовала квартиру в доме и знала о его аварийном состоянии, но привлекла низкая стоимость аренды.
Всего из здания эвакуировано более 20 человек. Угрозы взрыва газа нет, все коммуникации отключены.
Кирпичному пятиэтажному дому более 60 лет. Он официально признан аварийным еще в 2019 году, однако процесс расселения затянулся. По плану снос дома должен был состояться в апреле 2025 года, но даже к концу июля никаких подготовительных работ не проводилось. Только в 2025 году началось расселение, несмотря на регулярные жалобы жильцов.
Местные жители неоднократно заявляли о критических нарушениях:
Трещины на фасадах и стенах;
Постоянные затопления подвалов;
Проседающий фундамент;
Запах канализации во дворе;
Полное отсутствие реакции со стороны коммунальных служб и властей.
По словам очевидцев, незадолго до обрушения на одной из стен появилась крупная трещина. Telegram-каналы также сообщают, что фундамент мог быть размыт сточными водами — почти месяц подвал оставался затопленным, а обращения в водоканал остались без ответа.
Понимая опасность, жители пытались избавиться от квартир, занижая цены в несколько раз. Некоторые однокомнатные квартиры продавались всего за 750 тысяч или 1 миллион рублей, в то время как рыночная цена могла быть в 3–5 раз выше.
Mash приводит мнение одного из местных: «Все просто ждут обрушения? Мы столько раз били тревогу, но чиновники считали нас асоциальными элементами».
По данным пресс-службы губернатора Астраханской области, рассматривается вариант полной ликвидации здания без восстановления. Судьба оставшихся квартир и жильцов будет зависеть от итогов расследования и решений местных властей.
Обрушение подъезда в Астрахани стало трагическим итогом многолетнего игнорирования предупреждений жильцов и признаков аварийного состояния здания. Сейчас жители требуют справедливости и немедленной реакции от властей, чтобы избежать повторения подобных трагедий.
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