Мужчину, который уснул в мечети, 30 раз ударили ножом

Қазақ тіліне аудару

В Азербайджане произошло жестокое убийство в одном из религиозных учреждений. 35-летний житель Баку был атакован во сне и получил десятки ножевых ранений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Нападение во сне

Инцидент произошел в поселке Бюльбюля Сураханского района столицы. По информации портала Oxu.az, 35-летний Надир Сафаров находился в молельной комнате мечети, где, предположительно, заснул. Именно в этот момент на него напал мужчина с ножом, нанеся спящему около 30 ударов.

Подозреваемый задержан

Преступление произошло прямо в мечети, где позже и был задержан предполагаемый убийца — 29-летний Эльвин Мамедов. Известно, что он является ветераном войны в Нагорном Карабахе. В настоящее время следствие выясняет мотивы нападения.

«Уважаемый человек в селе»

Родственники погибшего утверждают, что Сафаров был уважаемым человеком в своем окружении. Он не имел конфликтов, пользовался доверием и уважением со стороны односельчан.