Назван самый вредный суп: он есть почти в каждом доме

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Супы традиционно считаются важной частью рациона, особенно в странах с холодным климатом. Многие уверены, что они полезны, согревают и помогают пищеварению. Однако не все супы одинаково безопасны для здоровья. Некоторые из них могут нанести организму серьёзный вред — особенно при регулярном употреблении, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Что думают эксперты о пользе супов

Директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов считает, что идеальный суп — это лёгкий овощной или мясной на прозрачном бульоне, без избытка соли, жира и специй. Такие блюда легко усваиваются, не перегружают пищеварительную систему и подходят большинству людей.

Самые опасные супы — жирные и острые

Однако некоторые разновидности супов могут быть потенциально вредными, особенно для людей с хроническими заболеваниями. В числе таковых — жирные наваристые супы, такие как:

Шурпа

Солянка

Фо бо

По словам эксперта, подобные блюда содержат большое количество животных жиров и соли. Это делает их потенциально опасными для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, гастритом и другими нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, осторожность следует соблюдать и с острыми супами. Они могут раздражать слизистую желудка и вызывать дискомфорт у людей с чувствительной пищеварительной системой.

Лидер по вредности — супы из пакетиков

Наибольшую тревогу у специалистов вызывают так называемые «быстрые» супы, которые продаются в пакетиках и заливаются кипятком. Они широко распространены благодаря удобству и дешевизне, но польза от них минимальна, а вред — очевиден.

Такие супы содержат:

Консерванты

Глутамат натрия

Искусственные ароматизаторы

Избыточное количество соли и жиров

Регулярное употребление подобных продуктов может привести к повышению уровня холестерина, развитию гипертонии и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они создают нагрузку на печень и почки, а у людей с аллергией могут вызвать серьёзные реакции.

Заключение: осторожность — прежде всего

Хотя супы остаются важной частью рациона, важно подходить к их выбору осознанно. Лёгкие домашние супы на натуральных ингредиентах полезны и безопасны. А вот от жирных, острых и особенно растворимых супов лучше отказаться или сократить их потребление до минимума — особенно если вы заботитесь о своём здоровье.