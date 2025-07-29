Ученые назвали возраст, после которого организм начинает стремительно стареть

Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Nature, указывает на то, что старение человеческого организма происходит неравномерно. Особый переломный момент, связанный с резким ускорением возрастных изменений, наступает примерно в 50 лет. К таким выводам пришли исследователи из Китайской академии наук, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ученые провели комплексный анализ восьми физиологических систем у 76 добровольцев в возрасте от 14 до 68 лет. Их цель заключалась в том, чтобы отследить, как меняется состояние организма с возрастом на уровне различных биологических процессов.
Наиболее значительные биологические сдвиги были зафиксированы в возрастном диапазоне от 45 до 55 лет. В этот период в теле происходили резкие изменения, особенно в состоянии сердечно-сосудистой системы.
Сильнее всего возрастные изменения затронули аорту — главный кровеносный сосуд, отвечающий за доставку кислорода и питательных веществ ко всем органам. Исследователи отмечают, что именно состояние сосудов может играть ключевую роль в запуске старения во всем организме.
Ученые предполагают, что сосуды участвуют в распространении биологических сигналов, которые ускоряют износ тканей и органов.
Авторы исследования опровергли распространенное мнение о том, что старение — это плавный и постепенный процесс. Согласно их данным, возрастные изменения происходят скачкообразно, волнами, с чередованием стабильных и кризисных периодов. Один из таких кризисов приходится на рубеж 50 лет.
Ученые надеются, что дальнейшее изучение так называемых «точек биологического сдвига» позволит лучше понять природу старения. Эти данные могут помочь в разработке методов, способных замедлить возрастной износ организма и продлить активное долголетие.
Исследование открывает новые горизонты для науки о старении и может стать важным шагом к персонализированной медицине, направленной на сохранение здоровья в зрелом возрасте.
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