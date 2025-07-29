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29.07.2025, 08:17

Ученые назвали возраст, после которого организм начинает стремительно стареть

Новости Мира 0 938

Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Nature, указывает на то, что старение человеческого организма происходит неравномерно. Особый переломный момент, связанный с резким ускорением возрастных изменений, наступает примерно в 50 лет. К таким выводам пришли исследователи из Китайской академии наук, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Что показало исследование

Ученые провели комплексный анализ восьми физиологических систем у 76 добровольцев в возрасте от 14 до 68 лет. Их цель заключалась в том, чтобы отследить, как меняется состояние организма с возрастом на уровне различных биологических процессов.

Наиболее значительные биологические сдвиги были зафиксированы в возрастном диапазоне от 45 до 55 лет. В этот период в теле происходили резкие изменения, особенно в состоянии сердечно-сосудистой системы.

Сердце и сосуды — первые под ударом

Сильнее всего возрастные изменения затронули аорту — главный кровеносный сосуд, отвечающий за доставку кислорода и питательных веществ ко всем органам. Исследователи отмечают, что именно состояние сосудов может играть ключевую роль в запуске старения во всем организме.

Ученые предполагают, что сосуды участвуют в распространении биологических сигналов, которые ускоряют износ тканей и органов.

Старение происходит волнообразно

Авторы исследования опровергли распространенное мнение о том, что старение — это плавный и постепенный процесс. Согласно их данным, возрастные изменения происходят скачкообразно, волнами, с чередованием стабильных и кризисных периодов. Один из таких кризисов приходится на рубеж 50 лет.

Что это значит для будущих исследований

Ученые надеются, что дальнейшее изучение так называемых «точек биологического сдвига» позволит лучше понять природу старения. Эти данные могут помочь в разработке методов, способных замедлить возрастной износ организма и продлить активное долголетие.

Исследование открывает новые горизонты для науки о старении и может стать важным шагом к персонализированной медицине, направленной на сохранение здоровья в зрелом возрасте.

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