Загадочное убийство в Стамбуле: рядом с телом нашли записку на русском языке

Қазақ тіліне аудару

В одном из пригородов Стамбула, в лесистой местности недалеко от дороги, было обнаружено тело молодого мужчины. Особенности происшествия уже привлекли внимание как турецких, так и зарубежных СМИ — рядом с телом находилась записка, написанная на русском языке, а лицо погибшего было скрыто под черным полиэтиленовым пакетом, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта oxu.az

Обстоятельства находки

Как сообщает издание Oxu.Az со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, страшную находку сделали случайные прохожие. Мужчина лежал на обочине, признаков жизни не подавал. На его голове был черный пакет, что может указывать на преднамеренное убийство. При погибшем не было найдено никаких документов, удостоверяющих личность.

Записка на русском усилила загадочность

Одной из ключевых деталей, зафиксированных полицией на месте, стала записка на русском языке, найденная рядом с телом. Содержание записки пока не разглашается, однако ее наличие дало повод следователям рассматривать версии, связанные с участием иностранцев.

Следственные действия и экспертиза

На место происшествия были вызваны сотрудники прокуратуры, криминалисты и судмедэксперты. После проведения осмотра тело направили в Судебно-медицинскую экспертную организацию Стамбула для выяснения причин смерти и идентификации личности.

Возбуждено уголовное дело

Турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту насильственной смерти. Учитывая таинственные обстоятельства и наличие русскоязычной записки, дело получило особый статус. Ожидается, что власти Турции могут обратиться за содействием к международным партнерам.