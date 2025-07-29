В одном из городов России мигрантам запретили работать в такси

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому иностранным гражданам, работающим по патенту, временно запрещено трудиться в сфере такси. Ограничение будет действовать на территории города до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Цель запрета — повышение качества и создание рабочих мест

Как пояснили власти, решение направлено на улучшение качества и безопасности таксомоторных услуг, а также на предоставление дополнительных рабочих мест для российских граждан. Власти считают, что такой шаг позволит навести порядок в отрасли и обеспечить более высокий уровень сервиса для пассажиров.

Трехмесячный переходный период для бизнеса

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих труд мигрантов, установлен переходный период продолжительностью три месяца. За это время работодатели смогут завершить действующие трудовые отношения с иностранными водителями и найти им замену среди граждан России.

Возможность пересмотра после оценки последствий

В администрации отметили, что запрет носит временный характер. За время действия постановления власти намерены проанализировать его социально-экономические последствия и принять решение о целесообразности его продления или отмены.

Когда вступит в силу

Постановление вступает в силу через десять дней после его официальной публикации.