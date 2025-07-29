«Однозначно»: стало известно, что хочет семья Тиммы от певицы Седоковой

После трагической смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы его семья решила оспорить заключённый им брачный договор с украинской певицей Анной Седоковой. Об этом сообщила адвокат семьи спортсмена Мария Гаврилова в интервью изданию «Sputnik Латвия», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Мы будем оспаривать брачный договор и признавать его ничтожным. Это однозначно», — заявила представительница семьи.
Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года, в ночь после дня рождения своей бывшей супруги. Тело спортсмена обнаружили в подъезде жилого дома в центре Москвы. По информации Telegram-канала Baza, уже осенью 2024 года поклонники подозревали, что после разрыва с Седоковой он находился в состоянии глубокой депрессии.
В январе 2025 года адвокат Андрей Алешкин заявил о возможном возбуждении уголовного дела в отношении друзей баскетболиста. Причиной стали публичные обвинения в адрес Анны Седоковой, которые высказывали Марк Пугачев и Гатис Лининьш. По мнению следствия, такие действия могут расцениваться как клевета и провоцирование общественного давления.
Анна Седокова и Янис Тимма вступили в брак в 2020 году. Однако в октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а уже в декабре официально расторгла брак. Информация об условиях их брачного договора не разглашается, но, судя по действиям семьи Тиммы, документ может иметь финансовое значение.
Янис Тимма был известен не только своими отношениями со знаменитой певицей, но и успешной спортивной карьерой. В России он выступал за ведущие клубы — «Зенит», УНИКС и «Химки» в период с 2015 по 2021 год. В сезоне 2014/2015 он получил звание лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ. В 2024 году спортсмен присоединился к команде «Аликсон», которая участвовала в турнире Media Basket — проекте с участием известных блогеров и спортсменов.
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