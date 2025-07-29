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29.07.2025, 10:16

«Однозначно»: стало известно, что хочет семья Тиммы от певицы Седоковой

Новости Мира 0 582

После трагической смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы его семья решила оспорить заключённый им брачный договор с украинской певицей Анной Седоковой. Об этом сообщила адвокат семьи спортсмена Мария Гаврилова в интервью изданию «Sputnik Латвия», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: championat.com
Фото: championat.com

«Мы будем оспаривать брачный договор и признавать его ничтожным. Это однозначно», — заявила представительница семьи.

Трагическая развязка и обвинения в адрес певицы

Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года, в ночь после дня рождения своей бывшей супруги. Тело спортсмена обнаружили в подъезде жилого дома в центре Москвы. По информации Telegram-канала Baza, уже осенью 2024 года поклонники подозревали, что после разрыва с Седоковой он находился в состоянии глубокой депрессии.

В январе 2025 года адвокат Андрей Алешкин заявил о возможном возбуждении уголовного дела в отношении друзей баскетболиста. Причиной стали публичные обвинения в адрес Анны Седоковой, которые высказывали Марк Пугачев и Гатис Лининьш. По мнению следствия, такие действия могут расцениваться как клевета и провоцирование общественного давления.

Брак и расставание: краткая история отношений

Анна Седокова и Янис Тимма вступили в брак в 2020 году. Однако в октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а уже в декабре официально расторгла брак. Информация об условиях их брачного договора не разглашается, но, судя по действиям семьи Тиммы, документ может иметь финансовое значение.

Баскетбольная карьера Тиммы: от "Химок" до Media Basket

Янис Тимма был известен не только своими отношениями со знаменитой певицей, но и успешной спортивной карьерой. В России он выступал за ведущие клубы — «Зенит», УНИКС и «Химки» в период с 2015 по 2021 год. В сезоне 2014/2015 он получил звание лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ. В 2024 году спортсмен присоединился к команде «Аликсон», которая участвовала в турнире Media Basket — проекте с участием известных блогеров и спортсменов.

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