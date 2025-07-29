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29.07.2025, 12:12

Новый iPhone получит рекордный зум

Новости Мира 0 495

Флагманские модели Apple 2025 года готовятся удивить пользователей не только новым дизайном, но и значительным техническим прорывом в сфере мобильной съемки. По информации от издания MacRumors, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат целый ряд инновационных решений, среди которых – рекордный телеобъектив и обновленная система управления камерой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: Apple
Кадр: Apple

Камера с 8-кратным зумом — впервые в истории Apple

Главным нововведением в iPhone 17 Pro станет усовершенствованный телеобъектив с 8-кратным оптическим увеличением. Это станет самым мощным зумом в линейке iPhone. Для сравнения, текущая модель — iPhone 16 Pro — оснащена камерой с 5-кратным зумом. Ожидается, что новая оптика обеспечит высокую детализацию снимков на большом расстоянии и будет одинаково эффективно работать на разных фокусных расстояниях.

Две камеры — две кнопки: Apple улучшает эргономику съемки

Еще одним заметным обновлением станет появление дополнительной кнопки для управления камерой. Напомним, что в 2024 году все устройства серии iPhone 16 были оснащены клавишей Camera Control, которая позволяла снимать фото и видео, управлять зумом и переключаться между режимами. Теперь Apple планирует добавить вторую камеру-кнопку, что даст пользователям больше контроля при съемке и, возможно, сделает смартфон более удобным для профессиональной работы.

Профессиональное приложение для съемки — конкурент Halide и Filmic Pro

По словам инсайдера, Apple также разрабатывает новое приложение для фото- и видеосъемки, ориентированное на профессионалов. Оно будет специально адаптировано под возможности iPhone 17 Pro и может составить серьезную конкуренцию таким популярным сторонним приложениям, как Halide, Kino и Filmic Pro. Новый софт обещает расширенные функции, точные настройки и более гибкий интерфейс.

Когда ждать презентацию

Официальный анонс iPhone 17 Pro и Pro Max ожидается в сентябре 2025 года — в рамках традиционной осенней презентации Apple. До этого времени компания, скорее всего, сохранит все подробности в секрете. Однако уже сейчас ясно: Apple делает ставку на развитие мобильной фотографии и видеографии как ключевое преимущество своих флагманов.

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