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29.07.2025, 13:54

Угроза изнутри: кардиолог рассказал, кто может умереть неожиданно

Новости Мира 0 858

26 июля в Нижнем Новгороде произошла трагедия во время спортивного мероприятия. На финальной трехкилометровой дистанции заплыва скончался пловец Дмитрий Ионов. Погодные условия в тот день были экстремальными: палящее солнце и очень теплая вода, почти как парное молоко, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Во время заплыва Дмитрий почувствовал резкое ухудшение самочувствия и подал сигнал бедствия, подняв руку. Его оперативно вытащили из воды и доставили в больницу, однако спасти спортсмена не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная чрезмерной физической нагрузкой.

У сердца есть своя граница ресурса

Кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя произошедшее изданию «АиФ», напомнил: у каждого человека существует индивидуальная норма сердечных сокращений, рассчитанная на определённое количество лет жизни.

Однако образ жизни напрямую влияет на то, насколько быстро этот ресурс будет исчерпан. Стрессы, неправильное питание и избыточные физические нагрузки могут привести к преждевременному износу сердечно-сосудистой системы.

Повышенные риски у спортсменов

Особое внимание врач уделил состоянию профессиональных спортсменов. По его словам, именно у них чаще наблюдается ускоренный износ сердца.

«То, что дано организму на долгие годы, уходит гораздо быстрее из-за постоянных перегрузок. Это может стать фатальным», — отметил Кондрахин.

Он подчеркнул, что спортивные достижения не всегда идут на пользу здоровью, особенно если нагрузка превышает допустимые пределы, исходя из индивидуальных особенностей организма.

Что такое сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердце перестает справляться с основной задачей: эффективной перекачкой крови. Это приводит к нарушению кровоснабжения органов и тканей.

К основным симптомам относятся:

  • одышка даже при небольшой физической активности,

  • хроническая усталость,

  • отеки,

  • чувство тяжести,

  • боль под правым ребром.

Вывод: беречь сердце — жизненно важно

Трагедия с пловцом напомнила, насколько важно учитывать индивидуальные особенности организма при выборе уровня физической активности. Даже тренированное тело имеет свои пределы.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При любых подозрениях на проблемы с сердцем необходимо обратиться к врачу.

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