18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.03
627.29
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.07.2025, 15:00

Ушла из жизни Майра Розалес: женщина, которой удалось похудеть на 400 кг

Новости Мира 0 1 687

На 43-м году жизни умерла Майра Розалес — женщина, которая была признана самой полной на планете и впоследствии смогла сбросить более 400 килограммов. Её история широко освещалась в СМИ и в программах Андрея Малахова, вдохновляя тысячи людей по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр из передачи
Фото: кадр из передачи

Смерть, о которой стало известно с опозданием

Как стало известно, Майра Розалес ушла из жизни ещё в феврале 2024 года, однако информация об этом появилась в публичном поле только сейчас. Причины смерти не разглашаются, но известно, что женщина тяжело болела. Об этом сообщает издание «СтарХит».

От «заложницы тела» — к символу силы воли

Когда-то вес Майры приближался к 500 кг. Она в буквальном смысле была прикована к постели: не могла ходить, не помещалась в дверной проем и страдала от постоянных болей в суставах. Её рацион почти полностью состоял из газировки, сладостей и фастфуда.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Личная трагедия, ставшая переломным моментом

Перелом в её жизни произошёл в 2008 году, когда сестра Майры избила своего сына. Женщина была свидетелем трагедии, но из-за своего веса не смогла встать с кровати и вмешаться. Мальчик умер. Этот случай глубоко потряс Майру и стал для неё толчком к радикальным изменениям.

Медицинский путь: 11 операций и новая жизнь

Чтобы вытащить Майру из дома, спасателям пришлось использовать строительный кран. В больнице ей провели серию сложнейших операций: резекцию желудка, липосакцию, удаление излишков кожи. Всего она перенесла 11 хирургических вмешательств.

Итог — невероятный результат: она похудела почти на 400 килограммов, изменив не только внешность, но и всю свою жизнь.

Наследие

История Майры Розалес — это не просто медицинский феномен. Это рассказ о человеческой силе воли, раскаянии, преодолении и стремлении к новой жизни. Её путь стал примером для миллионов и вошёл в историю как один из самых вдохновляющих случаев борьбы с морбидным ожирением.

2
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…