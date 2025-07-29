Ушла из жизни Майра Розалес: женщина, которой удалось похудеть на 400 кг

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На 43-м году жизни умерла Майра Розалес — женщина, которая была признана самой полной на планете и впоследствии смогла сбросить более 400 килограммов. Её история широко освещалась в СМИ и в программах Андрея Малахова, вдохновляя тысячи людей по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр из передачи

Смерть, о которой стало известно с опозданием

Как стало известно, Майра Розалес ушла из жизни ещё в феврале 2024 года, однако информация об этом появилась в публичном поле только сейчас. Причины смерти не разглашаются, но известно, что женщина тяжело болела. Об этом сообщает издание «СтарХит».

От «заложницы тела» — к символу силы воли

Когда-то вес Майры приближался к 500 кг. Она в буквальном смысле была прикована к постели: не могла ходить, не помещалась в дверной проем и страдала от постоянных болей в суставах. Её рацион почти полностью состоял из газировки, сладостей и фастфуда.

Фото: соцсети

Личная трагедия, ставшая переломным моментом

Перелом в её жизни произошёл в 2008 году, когда сестра Майры избила своего сына. Женщина была свидетелем трагедии, но из-за своего веса не смогла встать с кровати и вмешаться. Мальчик умер. Этот случай глубоко потряс Майру и стал для неё толчком к радикальным изменениям.

Медицинский путь: 11 операций и новая жизнь

Чтобы вытащить Майру из дома, спасателям пришлось использовать строительный кран. В больнице ей провели серию сложнейших операций: резекцию желудка, липосакцию, удаление излишков кожи. Всего она перенесла 11 хирургических вмешательств.

Итог — невероятный результат: она похудела почти на 400 килограммов, изменив не только внешность, но и всю свою жизнь.

Наследие

История Майры Розалес — это не просто медицинский феномен. Это рассказ о человеческой силе воли, раскаянии, преодолении и стремлении к новой жизни. Её путь стал примером для миллионов и вошёл в историю как один из самых вдохновляющих случаев борьбы с морбидным ожирением.