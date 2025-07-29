Отец расстрелял сыновей во время ссоры из-за наследства

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В турецком городе Адана произошла шокирующая трагедия. В результате семейной ссоры пожилой мужчина расстрелял двух собственных сыновей. Причиной конфликта стал спор по поводу наследства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Haber Turk

Ссора переросла в кровавую драму

Инцидент произошёл в районе Сейхан. По данным издания Habertürk, 69-летний Эрол Кёсе во время ссоры с сыновьями выхватил оружие и начал стрелять. Его 42-летний сын Нихат Кёсе скончался от огнестрельных ранений, а 34-летний Месут Кёсе получил тяжёлые ранения и был срочно госпитализирован.

После стрельбы – избиение

Очевидцы рассказали, что на этом мужчина не остановился. После выстрелов он принялся избивать уже раненых сыновей ногами. Этот жестокий момент зафиксировали камеры наблюдения, установленные на улице.

Медики боролись за жизни пострадавших

На место происшествия оперативно прибыли соседи, которые помогли доставить раненых в больницу. Однако спасти старшего из братьев не удалось — он скончался вскоре после поступления. Второй сын перенёс операцию и в настоящий момент находится в реанимационном отделении.

Задержание и расследование

Правоохранительные органы быстро установили местонахождение стрелявшего. Эрол Кёсе был задержан недалеко от своего дома. После допроса в полицейском участке его арестовали. В настоящее время полиция также разыскивает ещё одного мужчину, который, по имеющимся данным, мог быть причастен к инциденту и скрылся с места преступления.