18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.03
627.29
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.07.2025, 15:54

Отец расстрелял сыновей во время ссоры из-за наследства

Новости Мира 0 9 251

В турецком городе Адана произошла шокирующая трагедия. В результате семейной ссоры пожилой мужчина расстрелял двух собственных сыновей. Причиной конфликта стал спор по поводу наследства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Haber Turk
Фото: Haber Turk

Ссора переросла в кровавую драму

Инцидент произошёл в районе Сейхан. По данным издания Habertürk, 69-летний Эрол Кёсе во время ссоры с сыновьями выхватил оружие и начал стрелять. Его 42-летний сын Нихат Кёсе скончался от огнестрельных ранений, а 34-летний Месут Кёсе получил тяжёлые ранения и был срочно госпитализирован.

После стрельбы – избиение

Очевидцы рассказали, что на этом мужчина не остановился. После выстрелов он принялся избивать уже раненых сыновей ногами. Этот жестокий момент зафиксировали камеры наблюдения, установленные на улице.

Медики боролись за жизни пострадавших

На место происшествия оперативно прибыли соседи, которые помогли доставить раненых в больницу. Однако спасти старшего из братьев не удалось — он скончался вскоре после поступления. Второй сын перенёс операцию и в настоящий момент находится в реанимационном отделении.

Задержание и расследование

Правоохранительные органы быстро установили местонахождение стрелявшего. Эрол Кёсе был задержан недалеко от своего дома. После допроса в полицейском участке его арестовали. В настоящее время полиция также разыскивает ещё одного мужчину, который, по имеющимся данным, мог быть причастен к инциденту и скрылся с места преступления.

2
82
13
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…