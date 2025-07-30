Ученые из Китая нашли в человеческом теле 5 «лишних» органов

Исследователи из Университета Цинхуа (КНР) пришли к выводу, что некоторые части человеческого тела не являются жизненно необходимыми. Даже после их удаления организм способен полноценно функционировать — при условии соблюдения определенного режима и медицинского контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Эксперты подчеркивают: хотя человеческое тело — это сложная система, где все органы тесно взаимосвязаны, природа предусмотрела «резервные» механизмы. Ниже перечислены органы, которые, по мнению ученых, не обязательны для выживания.
Аппендикс представляет собой небольшой отросток слепой кишки. В организме он участвует в работе иммунной системы и служит своеобразным резервуаром для бактерий, способствующих пищеварению. Однако при его удалении серьезных нарушений в работе организма, как правило, не происходит. Многие живут без аппендикса, даже не замечая его отсутствия.
Желчный пузырь накапливает желчь, которая помогает расщеплять жиры. После его удаления организм продолжает вырабатывать желчь, но уже без резервуара для её хранения. В результате пищеварение может стать менее эффективным, особенно при нарушении диеты. Тем не менее при соблюдении правильного питания человек может жить абсолютно нормально.
Удаление желудка — это серьезная операция, к которой прибегают в исключительных случаях, например при онкологии. После гастрэктомии пища поступает непосредственно в тонкий кишечник. Это требует кардинального изменения рациона и стиля питания. Однако даже в таком случае пациент может вести активную жизнь при постоянном наблюдении врачей.
Человек рождается с двумя легкими, но для жизнедеятельности вполне достаточно и одного. При утрате одного легкого оставшееся берет на себя все функции дыхания. Конечно, выносливость может снизиться, и физические нагрузки придется дозировать. Но даже при этом возможно поддерживать высокий уровень активности.
Две почки обеспечивают фильтрацию крови и выведение шлаков. Однако одной здоровой почки вполне достаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности. Люди с одной почкой нередко живут полноценной жизнью, включая занятия спортом. Главное условие — регулярные медицинские осмотры и бережное отношение к здоровью.
По мнению ученых, человеческий организм обладает удивительной способностью к компенсации. Утрата некоторых органов не становится приговором. Современная медицина и осознанный образ жизни позволяют поддерживать здоровье даже в таких условиях. Однако любые медицинские вмешательства должны проводиться строго по показаниям и под наблюдением специалистов.
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