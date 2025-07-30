Ученые из Китая нашли в человеческом теле 5 «лишних» органов

Қазақ тіліне аудару

Исследователи из Университета Цинхуа (КНР) пришли к выводу, что некоторые части человеческого тела не являются жизненно необходимыми. Даже после их удаления организм способен полноценно функционировать — при условии соблюдения определенного режима и медицинского контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Эксперты подчеркивают: хотя человеческое тело — это сложная система, где все органы тесно взаимосвязаны, природа предусмотрела «резервные» механизмы. Ниже перечислены органы, которые, по мнению ученых, не обязательны для выживания.

1. Аппендикс: пережиток эволюции?

Аппендикс представляет собой небольшой отросток слепой кишки. В организме он участвует в работе иммунной системы и служит своеобразным резервуаром для бактерий, способствующих пищеварению. Однако при его удалении серьезных нарушений в работе организма, как правило, не происходит. Многие живут без аппендикса, даже не замечая его отсутствия.

2. Желчный пузырь: без него можно, но с диетой

Желчный пузырь накапливает желчь, которая помогает расщеплять жиры. После его удаления организм продолжает вырабатывать желчь, но уже без резервуара для её хранения. В результате пищеварение может стать менее эффективным, особенно при нарушении диеты. Тем не менее при соблюдении правильного питания человек может жить абсолютно нормально.

3. Желудок: крайняя мера, но возможна

Удаление желудка — это серьезная операция, к которой прибегают в исключительных случаях, например при онкологии. После гастрэктомии пища поступает непосредственно в тонкий кишечник. Это требует кардинального изменения рациона и стиля питания. Однако даже в таком случае пациент может вести активную жизнь при постоянном наблюдении врачей.

4. Легкие: жизнь с одним — реальность

Человек рождается с двумя легкими, но для жизнедеятельности вполне достаточно и одного. При утрате одного легкого оставшееся берет на себя все функции дыхания. Конечно, выносливость может снизиться, и физические нагрузки придется дозировать. Но даже при этом возможно поддерживать высокий уровень активности.

5. Почка: один орган вместо двух

Две почки обеспечивают фильтрацию крови и выведение шлаков. Однако одной здоровой почки вполне достаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности. Люди с одной почкой нередко живут полноценной жизнью, включая занятия спортом. Главное условие — регулярные медицинские осмотры и бережное отношение к здоровью.

Вывод: тело адаптируется к утрате

По мнению ученых, человеческий организм обладает удивительной способностью к компенсации. Утрата некоторых органов не становится приговором. Современная медицина и осознанный образ жизни позволяют поддерживать здоровье даже в таких условиях. Однако любые медицинские вмешательства должны проводиться строго по показаниям и под наблюдением специалистов.