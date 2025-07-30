В Узбекистане убили певицу Зебойи Жахон, задержан ее муж

Қазақ тіліне аудару

В Самаркандской области Узбекистана была убита известная узбекская певица Зебои Жахон. По данным программы Millar телеканала Milliy TV, в совершении преступления подозревается супруг артистки, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: icma.az

Смертельная ссора в семье

Трагедия произошла 26 июля в Тайлакском районе, когда муж пришел навестить детей. По версии телеканала, между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина задушил певицу собственными руками. Жертва трагедии была матерью троих детей.

Семья погибшей рассказала, что о случившемся им стало известно по телефону.

«Примерно в 4 часа позвонила жена и сказала, что с сестрой что-то случилось. Позвонил маме — она сказала: “Срочно приезжай, ее убили”», — передает слова брата Зебои Жахон издание Газета.uz.

Уголовное дело и задержание подозреваемого

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов сообщил, что подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 97, часть 1 Уголовного кодекса Узбекистана — «Убийство».

В Ленинградской области разбился экс-участник The Hatters и его жена

Еще одна трагедия произошла в России — в дорожной аварии погибли бывший участник музыкальной группы The Hatters Вадим Рулев и его супруга Екатерина.

Авария на трассе: детали ДТП

Смертельное ДТП случилось вечером 19 июля на 34-м километре автодороги «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительной информации, 35-летний музыкант, находясь за рулем мотоцикла BMW, не справился с управлением на закруглении трассы. Транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с внедорожником Range Rover.

Удар оказался смертельным — Вадим и его жена скончались на месте до прибытия скорой помощи.