«Это развод»: автоэксперт посоветовал не заливать в китайские авто бензин АИ-92

Современные автомобили, включая модели китайского производства, не рассчитаны на длительное использование низкооктанового топлива, несмотря на заявления некоторых производителей. Об этом сообщил технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в интервью «Газете.Ru», передает Lada.kz.
По словам эксперта, ряд китайских автокомпаний, выходя на российский рынок, умышленно включили в техдокументацию возможность эксплуатации автомобилей на бензине марки АИ-92. Это якобы должно было продемонстрировать экономичность содержания таких авто в сравнении с европейскими аналогами, которым требуется более дорогое топливо.
«Peugeot, Renault и другие "просят" АИ-95, а наши китайские машины — дешевый 92-й. Мол, выгодно, недорого. Но это, по сути, маркетинговая уловка», — пояснил Колодочкин.
Специалист подчеркивает: АИ-92 допустим лишь в аварийных ситуациях, когда автомобиль оказался на грани остановки, а на заправке нет другого варианта. В таком случае можно заправить лишь 10–15 литров, чтобы добраться до АЗС с подходящим топливом.
«Низкооктановый бензин — не рабочая норма, а временная мера», — отметил эксперт.
Если игнорировать рекомендации и регулярно использовать АИ-92, двигатель может быстро выйти из строя. Колодочкин объяснил, что в цилиндрах мотора начнется детонация — топливо будет сгорать неравномерно, «взрывами», а не плавно, как должно быть.
«Это увеличивает давление в цилиндрах, и мотор просто не выдерживает такого хамства», — заявил специалист.
Результат — износ компонентов, капитальный ремонт или даже полная замена двигателя.
Автомобили с современными силовыми установками, даже китайского производства, требуют качественного топлива. Погоня за мнимой экономией может обернуться серьезными затратами, поэтому автоэксперты настоятельно рекомендуют использовать только рекомендованные производителем марки бензина — чаще всего это АИ-95.
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