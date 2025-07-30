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30.07.2025, 06:53

«Это развод»: автоэксперт посоветовал не заливать в китайские авто бензин АИ-92

Новости Мира 0 1 155

Современные автомобили, включая модели китайского производства, не рассчитаны на длительное использование низкооктанового топлива, несмотря на заявления некоторых производителей. Об этом сообщил технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в интервью «Газете.Ru», передает Lada.kz.

Фото: wishescards.ru
Фото: wishescards.ru

«Это маркетинговый трюк»

По словам эксперта, ряд китайских автокомпаний, выходя на российский рынок, умышленно включили в техдокументацию возможность эксплуатации автомобилей на бензине марки АИ-92. Это якобы должно было продемонстрировать экономичность содержания таких авто в сравнении с европейскими аналогами, которым требуется более дорогое топливо.

«Peugeot, Renault и другие "просят" АИ-95, а наши китайские машины — дешевый 92-й. Мол, выгодно, недорого. Но это, по сути, маркетинговая уловка», — пояснил Колодочкин.

АИ-92 — только в крайнем случае

Специалист подчеркивает: АИ-92 допустим лишь в аварийных ситуациях, когда автомобиль оказался на грани остановки, а на заправке нет другого варианта. В таком случае можно заправить лишь 10–15 литров, чтобы добраться до АЗС с подходящим топливом.

«Низкооктановый бензин — не рабочая норма, а временная мера», — отметил эксперт.

Чем грозит постоянная заправка «дешевым» бензином

Если игнорировать рекомендации и регулярно использовать АИ-92, двигатель может быстро выйти из строя. Колодочкин объяснил, что в цилиндрах мотора начнется детонация — топливо будет сгорать неравномерно, «взрывами», а не плавно, как должно быть.

«Это увеличивает давление в цилиндрах, и мотор просто не выдерживает такого хамства», — заявил специалист.

Результат — износ компонентов, капитальный ремонт или даже полная замена двигателя.

Вывод: дешево — не значит выгодно

Автомобили с современными силовыми установками, даже китайского производства, требуют качественного топлива. Погоня за мнимой экономией может обернуться серьезными затратами, поэтому автоэксперты настоятельно рекомендуют использовать только рекомендованные производителем марки бензина — чаще всего это АИ-95.

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