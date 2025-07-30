Когда смартфон может предать: эксперты призвали отключать Wi-Fi перед сном

Современные гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни, однако именно из-за постоянного подключения к сетям они могут стать уязвимыми для киберугроз. Специалисты в области цифровой безопасности призывают пользователей отключать Wi-Fi и другие модули связи на ночь — не только ради безопасности, но и для сохранения конфиденциальности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Эксперты отмечают, что большинство пользователей держат Wi-Fi включённым круглосуточно. Это чревато тем, что смартфон может самостоятельно подключаться к открытым или малоизвестным сетям. В таких случаях высок риск:
перехвата трафика злоумышленниками;
кражи паролей от аккаунтов;
утечки данных банковских карт и другой конфиденциальной информации.
Специалисты рекомендуют также отключать Bluetooth в нерабочее время. Этот модуль способен стать «воротами» для:
несанкционированной передачи данных;
установки вредоносных приложений;
удалённого доступа к вашему устройству.
Чтобы отключить все беспроводные интерфейсы одним действием, можно активировать авиарежим. В этом случае смартфон временно отключает Wi-Fi, Bluetooth, мобильную связь и NFC, снижая тем самым риск внешнего вмешательства.
Особое внимание стоит уделить функции NFC. Если модуль бесконтактной оплаты включён, злоумышленники могут незаметно считать данные с вашего телефона, особенно в местах массового скопления людей — кафе, транспорте, торговых центрах. Даже короткий физический контакт может обернуться утечкой платёжной информации.
Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют:
регулярно обновлять операционную систему и патчи безопасности;
ограничивать доступ приложений к микрофону, геолокации и файлам, если это не требуется;
активировать двухфакторную аутентификацию для банков и других сервисов;
использовать надёжные пароли и не хранить их в незашифрованном виде.
Вывод:
Простые действия, вроде отключения Wi-Fi и Bluetooth на ночь, могут значительно повысить уровень вашей цифровой безопасности. В сочетании с другими мерами — это надёжный способ защитить свои данные от киберугроз.
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