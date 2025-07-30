Почему жители у моря живут дольше: ученые раскрыли неожиданный секрет

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Американские ученые из Университета штата Огайо выяснили, что проживание рядом с морем или океаном может положительно сказаться на здоровье и продлить жизнь. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Research (EnviRes), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Специалисты проанализировали данные по 66 тысячам районов по всей территории США. Они сопоставили среднюю продолжительность жизни населения с близостью к различным типам водоемов, учитывая при этом климатические условия, доходы населения, качество воздуха, транспортную доступность и уровень урбанизации.

Море и океан: плюс один год к жизни

Результаты анализа показали, что люди, живущие в прибрежных районах у морей и океанов, в среднем живут на один год дольше, чем те, кто проживает во внутренних регионах страны. По мнению авторов исследования, такое преимущество может быть связано с несколькими факторами:

более мягкий и благоприятный климат;

лучшая экологическая обстановка;

высокий уровень жизни;

наличие зон отдыха и физической активности на свежем воздухе.

Озера и реки — не всегда благо для здоровья

Интересно, что аналогичного положительного эффекта от проживания у внутренних водоемов — рек и озер — зафиксировано не было. Более того, в некоторых случаях отмечалось даже снижение средней продолжительности жизни.

Особенно неблагоприятная картина наблюдалась в городских районах, прилегающих к рекам и озерам. Здесь продолжительность жизни была ниже, что, как предполагают ученые, может объясняться:

высокой плотностью застройки;

загрязнением окружающей среды;

социальным неравенством и бедностью, характерными для таких территорий.

Вывод: не всякая вода одинакова полезна

Итоги исследования подчеркивают важный факт: тип водоема и его окружение играют существенную роль в вопросах здоровья и долголетия. Жить у моря — значит иметь шансы на более долгую и качественную жизнь, тогда как соседство с внутренними водоемами может не нести тех же преимуществ, особенно если речь идет о перенаселенных и загрязненных районах.