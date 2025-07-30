NASA рассказало о великом затмении: 6 минут ночи среди дня

В интернете распространилась волнующая информация: якобы 2 августа 2025 года Землю накроет непроглядная тьма из-за самого продолжительного солнечного затмения за последние десятилетия. Однако NASA официально опровергла эти слухи и рассказала, когда действительно произойдёт столь редкое астрономическое явление, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Как сообщили в NASA, масштабное солнечное затмение действительно ожидается, однако его дата — 2 августа 2027 года, а не 2025-го. Это событие станет самым долгим затмением со времён аналогичного явления, произошедшего в 1991 году.
Продолжительность полной фазы затмения составит рекордные 6 минут и 23 секунды, что делает его исключительным по современным меркам. По предварительным оценкам, ширина зоны полной тени составит около 260 километров, а общая протяжённость пути затмения — свыше 15 тысяч километров.
Оптимальные условия для наблюдения «затмения века» сложатся в ряде стран Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока:
Испания
Марокко
Алжир
Тунис
Египет
Саудовская Аравия и соседние государства
Первые минуты затмения начнутся над Атлантическим океаном, а максимальная продолжительность фазы ожидается на территории Египта — именно там Луна полностью закроет Солнце на все 6 минут 23 секунды. Завершится явление в районе архипелага Чагос в Индийском океане.
Астрономы уже окрестили предстоящее событие «затмением века». Причина в его исключительной продолжительности, географии прохождения и масштабах видимости. Аналогичное по своим характеристикам явление произойдёт лишь в 2114 году, то есть спустя почти 90 лет.
Таким образом, утверждения о том, что в 2025 году Земля погрузится во тьму на шесть минут, — не более чем дезинформация. Настоящее грандиозное затмение состоится в 2027 году, и это будет редкая возможность для миллионов людей на планете увидеть завораживающее небесное зрелище.
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