NASA рассказало о великом затмении: 6 минут ночи среди дня

Қазақ тіліне аудару

В интернете распространилась волнующая информация: якобы 2 августа 2025 года Землю накроет непроглядная тьма из-за самого продолжительного солнечного затмения за последние десятилетия. Однако NASA официально опровергла эти слухи и рассказала, когда действительно произойдёт столь редкое астрономическое явление, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: islamicportal.co.uk

Затмение будет, но в 2027 году

Как сообщили в NASA, масштабное солнечное затмение действительно ожидается, однако его дата — 2 августа 2027 года, а не 2025-го. Это событие станет самым долгим затмением со времён аналогичного явления, произошедшего в 1991 году.

Продолжительность полной фазы затмения составит рекордные 6 минут и 23 секунды, что делает его исключительным по современным меркам. По предварительным оценкам, ширина зоны полной тени составит около 260 километров, а общая протяжённость пути затмения — свыше 15 тысяч километров.

Где можно будет наблюдать редкое явление

Оптимальные условия для наблюдения «затмения века» сложатся в ряде стран Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока:

Испания

Марокко

Алжир

Тунис

Египет

Саудовская Аравия и соседние государства

Первые минуты затмения начнутся над Атлантическим океаном, а максимальная продолжительность фазы ожидается на территории Египта — именно там Луна полностью закроет Солнце на все 6 минут 23 секунды. Завершится явление в районе архипелага Чагос в Индийском океане.

Почему это затмение называют уникальным

Астрономы уже окрестили предстоящее событие «затмением века». Причина в его исключительной продолжительности, географии прохождения и масштабах видимости. Аналогичное по своим характеристикам явление произойдёт лишь в 2114 году, то есть спустя почти 90 лет.

Итог: паниковать рано, но ждать стоит

Таким образом, утверждения о том, что в 2025 году Земля погрузится во тьму на шесть минут, — не более чем дезинформация. Настоящее грандиозное затмение состоится в 2027 году, и это будет редкая возможность для миллионов людей на планете увидеть завораживающее небесное зрелище.