Русский язык станет обязательным для таджикских мигрантов и их детей

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Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода сообщила, что знание русского языка является обязательным условием для граждан страны, направляющихся на работу в Российскую Федерацию. Об этом она заявила в интервью РИА Новости , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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В Таджикистане заявили о первостепенной важности знания русского языка для выезжающих в РФ

«На основании закона [о миграционных изменениях в РФ], требование по знанию русского языка и получению соответствующего сертификата стоит на первом месте для каждого мигранта», — подчеркнула министр.

Тестирование введут и для детей мигрантов

Особое внимание власти Таджикистана уделяют вопросу подготовки детей мигрантов. Холмахмадзода отметила, что теперь тестирование на знание русского языка будет обязательным и для несовершеннолетних, чьи родители находятся в трудовой миграции или только собираются выехать в Россию.

По её словам, данная мера необходима, чтобы дети могли успешно адаптироваться в другой языковой среде. Тестирование уже стартовало в апреле 2025 года.

Поддержка изучения русского языка уже реализуется

Власти страны предпринимают шаги по созданию условий для изучения русского языка. В частности, в Душанбе был открыт филиал Многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы, который предоставляет гражданам доступ к образовательным и консультативным услугам в сфере миграции.

Министр подчеркнула, что министерство продолжит работу по расширению инфраструктуры для языковой подготовки граждан, выезжающих за рубеж.