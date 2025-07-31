ЕС запускает электронную систему въезда-выезда с биометрическими данными

С 12 октября 2025 года в странах Европейского союза начнет действовать электронная система регистрации въезда и выезда иностранных граждан — Entry/Exit System (EES). Об этом сообщил еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер на брифинге в Брюсселе 30 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.
Согласно нововведениям, традиционные штампы в паспортах будут заменены на биометрическую идентификацию — распознавание лиц и отпечатков пальцев. По словам Бруннера, новая система усилит меры безопасности и поможет эффективнее отслеживать случаи превышения разрешенного срока пребывания в Шенгенской зоне.
Евросоюз рассчитывает, что система EES повысит контроль за передвижением иностранных граждан, не входящих в ЕС, и сократит количество нарушений миграционного законодательства. Среди целей:
пресечение нелегального въезда и перемещений;
предотвращение подделки документов;
более точная фиксация сроков пребывания;
ускоренный доступ к данным о въезде/выезде для служб безопасности;
содействие в борьбе с трансграничной преступностью и терроризмом.
При этом ряд экспертов и правозащитных организаций предупреждают, что нововведение может привести к увеличению времени ожидания на пограничных пунктах.
Планируется шестимесячный переходный период, в течение которого страны-члены ЕС должны адаптировать свои пограничные системы. В первые три месяца EES должна заработать минимум на половине погранпереходов каждой страны. Полный запуск системы ожидается к 10 апреля 2026 года.
Для подготовки граждан и путешественников к нововведению Еврокомиссия организует информационные кампании в аэропортах и на границах.
Система EES охватит 29 стран:
Все страны-члены Шенгенской зоны, включая Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн (не входящие в ЕС, но являющиеся участниками Шенгена);
Исключение составят Ирландия и Кипр, которые не будут использовать систему.
Параллельно с внедрением EES Евросоюз предпринимает шаги по ограничению миграции и ускорению депортаций. Так, в апреле 2025 года Еврокомиссия представила перечень из семи "безопасных стран происхождения", куда будет упрощена процедура возврата мигрантов. В список вошли:
Бангладеш
Колумбия
Косово
Египет
Индия
Марокко
Тунис
Этот шаг вызвал критику со стороны правозащитной организации EuroMed Rights, объединяющей десятки НПО в Европе и Средиземноморье. В частности, они указали на многочисленные случаи нарушений прав человека в Египте, Марокко и Тунисе, ставя под сомнение обоснованность их включения в "безопасный" перечень.
Ранее в марте Еврокомиссия также представила план по ускоренному выдворению лиц, получивших отказ в предоставлении убежища. В нем предлагается:
Усилить давление на мигрантов, отказывающихся сотрудничать с властями;
Обеспечить единый механизм признания решений о депортации между странами ЕС;
Сократить сроки и упростить процедуры депортации.
Эти меры свидетельствуют о стремлении Евросоюза выстроить более строгую и технологичную миграционную систему, где приоритет будет отдаваться контролю, безопасности и цифровизации.
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