ЕС запускает электронную систему въезда-выезда с биометрическими данными

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С 12 октября 2025 года в странах Европейского союза начнет действовать электронная система регистрации въезда и выезда иностранных граждан — Entry/Exit System (EES). Об этом сообщил еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер на брифинге в Брюсселе 30 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW .

Фото: Florian Wiegand/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Новая система заменит паспортные штампы на биометрию

Согласно нововведениям, традиционные штампы в паспортах будут заменены на биометрическую идентификацию — распознавание лиц и отпечатков пальцев. По словам Бруннера, новая система усилит меры безопасности и поможет эффективнее отслеживать случаи превышения разрешенного срока пребывания в Шенгенской зоне.

Цели внедрения: безопасность, контроль, борьба с преступностью

Евросоюз рассчитывает, что система EES повысит контроль за передвижением иностранных граждан, не входящих в ЕС, и сократит количество нарушений миграционного законодательства. Среди целей:

пресечение нелегального въезда и перемещений;

предотвращение подделки документов;

более точная фиксация сроков пребывания;

ускоренный доступ к данным о въезде/выезде для служб безопасности;

содействие в борьбе с трансграничной преступностью и терроризмом.

При этом ряд экспертов и правозащитных организаций предупреждают, что нововведение может привести к увеличению времени ожидания на пограничных пунктах.

Внедрение будет поэтапным: переходный период — до апреля 2026 года

Планируется шестимесячный переходный период, в течение которого страны-члены ЕС должны адаптировать свои пограничные системы. В первые три месяца EES должна заработать минимум на половине погранпереходов каждой страны. Полный запуск системы ожидается к 10 апреля 2026 года.

Для подготовки граждан и путешественников к нововведению Еврокомиссия организует информационные кампании в аэропортах и на границах.

География системы: кто участвует?

Система EES охватит 29 стран:

Все страны-члены Шенгенской зоны, включая Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн (не входящие в ЕС, но являющиеся участниками Шенгена);

Исключение составят Ирландия и Кипр, которые не будут использовать систему.

Ужесточение миграционной политики ЕС продолжается

Параллельно с внедрением EES Евросоюз предпринимает шаги по ограничению миграции и ускорению депортаций. Так, в апреле 2025 года Еврокомиссия представила перечень из семи "безопасных стран происхождения", куда будет упрощена процедура возврата мигрантов. В список вошли:

Бангладеш

Колумбия

Косово

Египет

Индия

Марокко

Тунис

Этот шаг вызвал критику со стороны правозащитной организации EuroMed Rights, объединяющей десятки НПО в Европе и Средиземноморье. В частности, они указали на многочисленные случаи нарушений прав человека в Египте, Марокко и Тунисе, ставя под сомнение обоснованность их включения в "безопасный" перечень.

ЕС стремится ускорить депортации

Ранее в марте Еврокомиссия также представила план по ускоренному выдворению лиц, получивших отказ в предоставлении убежища. В нем предлагается:

Усилить давление на мигрантов, отказывающихся сотрудничать с властями;

Обеспечить единый механизм признания решений о депортации между странами ЕС;

Сократить сроки и упростить процедуры депортации.

Эти меры свидетельствуют о стремлении Евросоюза выстроить более строгую и технологичную миграционную систему, где приоритет будет отдаваться контролю, безопасности и цифровизации.