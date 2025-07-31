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31.07.2025, 08:07

«Треугольник смерти» на лице: чем опасно выдавливание прыщей в этой зоне

Новости Мира 0 459

Выдавливание прыщей в носогубной области может привести к серьезным осложнениям, вплоть до потери зрения. Об этом предупредила врач-дерматолог и косметолог сети клиник «СМ-Косметология» Ольга Андриянова в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему носогубный треугольник считается особо опасной зоной

По словам специалиста, область, которую принято называть носогубным треугольником, включает участки от верхней губы до переносицы и ограничивается носогубными складками. Несмотря на видимую безобидность, эта зона обладает особыми анатомическими особенностями.

«Поверхностные вены лица напрямую соединены с венозными синусами основания черепа. Это создает прямой путь для инфекции от кожи к головному мозгу», — объяснила врач.

В результате, если в этой области нарушить целостность кожного покрова и занести инфекцию, она может быстро распространиться по кровеносной системе и вызвать тяжелые последствия — от некроза тканей до воспаления оболочек мозга и даже слепоты.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Если после самостоятельного выдавливания прыща появились следующие признаки, необходимо срочно обратиться к врачу:

  • выраженная отечность и покраснение;

  • нарастающая болезненность;

  • повышение температуры тела;

  • онемение участков лица;

  • общая слабость, головная боль, тошнота.

Специалист подчеркнула, что в подобных случаях может потребоваться срочное медицинское вмешательство, включая противовоспалительную и антибактериальную терапию.

Почему лучше доверить уход за кожей профессионалу

Андриянова отметила, что хотя риск осложнений выше у людей с ослабленным иммунитетом, это не означает, что остальные находятся в полной безопасности. Даже при хорошем здоровье самостоятельные манипуляции в опасной зоне лица могут обернуться непредсказуемыми последствиями.

«Лучше всего доверить чистку лица квалифицированному специалисту. Врач не только подберет оптимальную процедуру, но и выполнит её с учетом всех санитарных норм», — подчеркнула дерматолог.

Как предотвратить появление воспалений

Чтобы свести к минимуму риск появления прыщей, врач рекомендует:

  • соблюдать гигиену кожи лица;

  • выбирать уходовые средства, подходящие по типу кожи;

  • ежедневно очищать лицо от косметики и солнцезащитного крема;

  • контролировать рацион — особенно ограничить сладости и быстрые углеводы.

Кроме того, перед поездкой на отдых Андриянова советует за 7–10 дней сделать ультразвуковую чистку и подобрать индивидуальный солнцезащитный крем. Это поможет избежать закупорки пор и появления комедонов.

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