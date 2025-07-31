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31.07.2025, 08:25

Носок Майкла Джексона ушел с молотка за €6,2 тыс.

Новости Мира 0 436

В городе Ним (Франция) на аукционе был продан белый носок, украшенный кристаллами, принадлежавший Майклу Джексону. Именно в этом аксессуаре артист исполнил одну из своих самых знаменитых сценических «фишек» — «лунную походку». Об этом сообщает французский телеканал BFMTV, сообщает Lada.kz. 

Фото: Samir Hussein / Getty Images
Фото: Samir Hussein / Getty Images

Уникальный лот с концертной историей

Торги провел аукционный дом Maison Ivoire Nîmes 30 июля. Стартовая цена носка составляла €2,5 тыс., но в итоге он был продан за €6,2 тыс. — более чем в два раза дороже изначальной стоимости.

Речь идет о концерте, состоявшемся 27 июня 1997 года в Ницце в рамках мирового турне HIStory World Tour. Во время исполнения хитов Billie Jean и Beat It Джексон продемонстрировал легендарную «лунную походку», а белый сверкающий носок оказался одним из заметных элементов его сценического образа.

Найден после шоу на стадионе

Как отмечается, этот сценический предмет был случайно обнаружен одним из техников после завершения концерта. Он нашел его при разборе оборудования на стадионе «Шарль Эрманн» в Ницце. С тех пор носок считался редким артефактом, напрямую связанным с творчеством и сценическим стилем артиста.

Интерес к сценическим вещам Джексона не ослабевает

Это не первый случай, когда элементы сценического образа Майкла Джексона становятся объектами крупных аукционных сделок. В 2023 году в Париже была продана шляпа, в которой певец впервые исполнил «лунную походку» на сцене в 1983 году. Тогда она ушла с молотка за сумму свыше €77 тыс.

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