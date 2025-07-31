Смерть на арене: мужчина погиб от удара бойцовского петуха

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На индонезийском острове Бали во время проведения петушиного боя произошёл смертельный инцидент. Мужчина, пришедший посмотреть состязание, скончался после того, как на него напал один из агрессивных петухов. О происшествии сообщает издание South China Morning Post, передает Lada.kz.

Фото: botanichka.ru

Лезвие на лапе – причина смерти

Несчастный случай произошёл в городе Денпасар, где проходил один из местных поединков. По данным полиции, бой ещё не успел начаться, когда один из петухов вырвался из рук хозяина и бросился вперёд. Птица оказалась с прикреплённым к лапе острым металлическим лезвием — традиционным элементом в подобных состязаниях.

Один из зрителей успел отскочить от неожиданной атаки, однако 50-летний И Ненгах Судана, стоявший поблизости, получил удар прямо в живот. Травма оказалась смертельной.

Уже второй случай за последнее время

Этот трагический эпизод стал уже вторым подобным происшествием за последние недели, что вызвало в Индонезии волну дискуссий о безопасности и этичности петушиных боев. Традиция устраивать такие бои на Бали уходит корнями в древность и до сих пор является частью местной культуры.

Расследование начато, виновные не названы

Местные власти уже приступили к расследованию произошедшего. Пока не уточняется, будет ли кто-либо привлечён к ответственности за смерть зрителя. Тем временем общественность требует пересмотра практики использования острых предметов на петушиных боях и усиления контроля за их организацией.