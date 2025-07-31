Умер самый толстый пес России весом 100 кг

В Нижнем Новгороде скончался знаменитый алабай по кличке Кругетс, чья история тронула сердца тысяч людей. Пес прославился на всю страну благодаря необычному весу — целых 100 килограммов. Уход Кругетса подтвердили представители нижегородского приюта «Сострадание НН», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сотрудники приюта сообщили, что пес умер в ночь на 31 июля в стационаре госпиталя. Несмотря на усилия ветеринаров, спасти его не удалось. «Ушел тихо… Врачи делали всё возможное, но Круги не смог побороть недуг», — говорится в сообщении на странице приюта во «ВКонтакте».
Кончина пса стала неожиданной для всех, кто ухаживал за ним. По словам волонтеров, накануне Кругетс почувствовал себя плохо, но никто не ожидал трагического исхода. Уже утром врачи сообщили о его смерти.
Кругетс попал в приют в 2023 году. Свою кличку он получил из-за невероятного веса — 100 килограммов, что почти вдвое превышает норму для его породы. Пса незамедлительно поставили на специальную диету и начали ветеринарное наблюдение.
Благодаря усилиям медиков и зоозащитников, Кругетс начал худеть. К ноябрю прошлого года его вес удалось снизить до 50 килограммов. При этом никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было. В приюте надеялись найти для него семью, но, несмотря на общественный резонанс, новых хозяев Кругетс так и не обрел.
Волонтеры тепло простились с питомцем: «Прости нас, Круги, что не смогли найти для тебя дом. Мы навсегда сохраним в памяти твою добрую морду и тяжелую, но важную историю. Любим тебя».
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