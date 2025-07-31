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31.07.2025, 13:00

Умер самый толстый пес России весом 100 кг

Новости Мира 0 452

В Нижнем Новгороде скончался знаменитый алабай по кличке Кругетс, чья история тронула сердца тысяч людей. Пес прославился на всю страну благодаря необычному весу — целых 100 килограммов. Уход Кругетса подтвердили представители нижегородского приюта «Сострадание НН», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Сострадание НН/VK
Фото: Сострадание НН/VK

«Круги ушел тихо»: прощание в стационаре

Сотрудники приюта сообщили, что пес умер в ночь на 31 июля в стационаре госпиталя. Несмотря на усилия ветеринаров, спасти его не удалось. «Ушел тихо… Врачи делали всё возможное, но Круги не смог побороть недуг», — говорится в сообщении на странице приюта во «ВКонтакте».

Вчера еще был с нами

Кончина пса стала неожиданной для всех, кто ухаживал за ним. По словам волонтеров, накануне Кругетс почувствовал себя плохо, но никто не ожидал трагического исхода. Уже утром врачи сообщили о его смерти.

Алабай с трудной судьбой

Кругетс попал в приют в 2023 году. Свою кличку он получил из-за невероятного веса — 100 килограммов, что почти вдвое превышает норму для его породы. Пса незамедлительно поставили на специальную диету и начали ветеринарное наблюдение.

Борьба за здоровье и надежда на дом

Благодаря усилиям медиков и зоозащитников, Кругетс начал худеть. К ноябрю прошлого года его вес удалось снизить до 50 килограммов. При этом никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было. В приюте надеялись найти для него семью, но, несмотря на общественный резонанс, новых хозяев Кругетс так и не обрел.

Последние слова благодарности

Волонтеры тепло простились с питомцем: «Прости нас, Круги, что не смогли найти для тебя дом. Мы навсегда сохраним в памяти твою добрую морду и тяжелую, но важную историю. Любим тебя».

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