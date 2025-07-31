Как заряжать смартфон, чтобы не убить аккумулятор за год: 5 современных советов

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Современные смартфоны стали незаменимыми помощниками, но у них есть слабое звено — аккумулятор. Даже при умеренном использовании батарея разряжается за день, а при активной работе — к обеду. Специалисты портала Pochinka_blog предупреждают: у аккумуляторов ограниченный ресурс — около 800 циклов полной зарядки, чего хватит в среднем на три года. Однако правильный подход к зарядке поможет сохранить ресурс аккумулятора значительно дольше, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

1. Не допускайте полной разрядки до 0%

Одно из главных правил — избегать глубоких разрядов. Оптимальным считается поддержание заряда в пределах от 20% до 80%. Постоянное доведение батареи до нуля, а затем до 100% приводит к преждевременному износу. Такая «американская горка» сильно сокращает срок службы аккумулятора.

2. Зарядка на всю ночь — вредная привычка

Хотя некоторые модели автоматически отключают питание при достижении 100%, не все смартфоны оснащены этой функцией. Если зарядка остается подключенной на всю ночь, аккумулятор продолжает понемногу терять и восполнять заряд, что увеличивает число зарядных циклов и снижает эффективность батареи.

3. Держитесь подальше от перегрева

Во время зарядки устройство лучше не перегружать тяжелыми приложениями и не накрывать подушками или одеялами. Перегрев ускоряет химические процессы в батарее, вызывая её деградацию. Особенно опасно оставлять телефон рядом с батареями, на солнце или в закрытом автомобиле в жаркую погоду.

4. Не заряжайте смартфон в мороз

Зимой, когда устройство промерзает на улице, его аккумулятор становится особенно уязвимым. При попытке зарядки в таком состоянии возрастает риск повреждения батареи. Перед тем как подключать зарядку, дайте телефону согреться до комнатной температуры.

5. Используйте только качественные зарядные устройства

Дешёвые адаптеры и кабели могут не только неэффективно заряжать, но и нанести вред. Нестабильное напряжение, подаваемое несертифицированными зарядками, приводит к перегрузке или недозаряду аккумулятора. В итоге — ускоренный износ, перегрев и даже риск возгорания.

Правильная зарядка — это не просто забота о гаджете, а способ продлить срок его службы и сэкономить на дорогостоящем ремонте или замене. Следуйте этим простым рекомендациям — и ваш смартфон будет работать дольше и стабильнее.