Таинственный объект мчится к нашей планете: что известно

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Информация о том, что к Земле якобы приближается космический корабль инопланетян, вновь разошлась по СМИ и соцсетям. Поводом стал межзвездный объект с обозначением 3I/ATLAS. Некоторые источники даже ссылались на "ученых Гарварда", утверждая, что тело может иметь искусственное происхождение, сообщает Lada.kz.

Фото: xras.ru

Однако специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН 31 июля 2025 года развеяли ажиотаж, подчеркнув: научных оснований для таких заявлений нет.

От Oumuamua до ATLAS: почему снова всплыло имя Ави Лёба

Ученые напомнили, что 3I/ATLAS стал третьим зафиксированным межзвездным объектом после знаменитого астероида Oumuamua и кометы Борисова. И вновь в центре внимания оказался астрофизик Ави Лёб — профессор, прославившийся на весь мир после того, как выдвинул теорию о "корабельной" природе Oumuamua.

Научное сообщество уже тогда скептически отнеслось к гипотезам Лёба. Некоторые ученые даже шутили, ставя пари, через сколько дней он назовет следующий объект инопланетным аппаратом. В случае с 3I/ATLAS он не заставил себя ждать — в новой статье, написанной совместно с коллегами из частной организации Initiative for Interstellar Studies, он снова выдвинул идею о возможной искусственной природе объекта.

Главный аргумент: "это не комета, а нечто иное"

Лёб и его соавторы пытаются доказать, что 3I/ATLAS — не просто комета. Для этого он сослался на спектральные исследования, в которых якобы не обнаружено газа, а лишь пылевое облако с характерным "покраснением". Отсюда был сделан вывод, что объект — не типичная комета, а его траектория и поведение могут указывать на искусственное происхождение.

Однако специалисты РАН подчеркивают, что позже у объекта все же был зафиксирован газовый шлейф — прямое подтверждение его кометной природы. Это вызвало волну критики в адрес Лёба.

Ученый под огнем: от споров до "комплекса Галилея"

После появления данных о газовом шлейфе Лёб вступил в жаркие дискуссии с коллегами, настаивая, что хвост якобы появился из-за "размытия изображения при экспозиции" и не свидетельствует о кометной природе.

Когда аргументы стали выглядеть надуманными, а поведение ученого — вызывающим, он перешел к сравнительным заявлениям, приравнивая критику в свой адрес к "гонениям Галилея" со стороны косного научного сообщества. По мнению российских астрофизиков, он до сих пор придерживается этой позиции.

Что с траекторией? Научная оценка "аномалий"

Еще один довод Лёба — якобы необычная траектория движения 3I/ATLAS. Но ученые ИКИ РАН объясняют: у межзвездных объектов априори нестандартные орбиты, поскольку они не связаны с Солнечной системой. Они движутся в иных плоскостях и с иными характеристиками вращения, что делает любые сравнения с другими телами бессмысленными.

Более того, если бы "инопланетный корабль" действительно хотел бы не привлекать внимания, ему было бы достаточно замедлиться до скорости долгопериодических комет. Тогда его могли бы и вовсе не заметить. А вот гиперболическая траектория, наоборот, гарантированно привлекает внимание астрономов.

Вывод: никакого корабля пришельцев нет

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии и Института солнечно-земной физики РАН подчеркивают: все доводы о "неестественной" природе 3I/ATLAS не выдерживают научной критики. Объект имеет признаки обычной кометы, а его траектория объяснима в рамках стандартной астрофизики.

Рассказы о "корабле инопланетян", по мнению российских ученых, не более чем эффектная спекуляция, привлекающая внимание публики и медиа, но не имеющая под собой серьезной научной базы.