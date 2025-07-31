Какая группа крови является самым главным признаком дворянского происхождения

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Итальянские ученые еще в начале XX века выдвинули теорию о том, что группа крови человека может быть индикатором его происхождения. В частности, особое внимание они уделили четвертой группе крови с отрицательным резус-фактором — самой редкой в мире, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Открытие ученых: связь между кровью и родословной

В 1902 году итальянские исследователи Альфредо де Кастелло и Адриано Стурли обратили внимание на необычную распространенность четвертой группы крови у представителей знатных родов Европы. Это наблюдение легло в основу теории о «аристократической» крови, получившей широкое распространение в последующие десятилетия.

Согласно их выводам, именно обладатели четвертой группы крови с отрицательным резусом чаще всего принадлежали к высшему сословию, что связывали с особенностями генетических линий и строгостью брачных союзов среди аристократии.

Закрытый круг: как создавались «элитные» гены

На протяжении веков представители знати придерживались строгих правил при выборе супругов. Заключение браков с представителями других сословий осуждалось, а родственные связи прослеживались вплоть до седьмого колена. Хотя на практике такие правила порой нарушались — разрешения покупались, а священников уговаривали, — в целом сохранялась замкнутость аристократического круга.

Эта замкнутость, по мнению ученых, могла повлиять на генетические особенности потомков, включая редкие мутации, такие как отрицательный резус-фактор.

Контраст с простыми людьми: какие группы крови были у крестьян

В отличие от дворян, среди простого народа — прежде всего крестьян — чаще встречались первая и вторая группы крови. Это объясняется широкой генетической перемешанностью и отсутствием ограничений в выборе партнеров.

Именно поэтому и сегодня эти группы наиболее распространены среди населения планеты.

Четвертая отрицательная: кровь, которой почти ни у кого нет

Четвертая группа крови с отрицательным резус-фактором — настоящая редкость. По статистике, ее имеют менее 1% населения Земли. И хотя принадлежность к определенной группе крови не является безусловным доказательством происхождения, подобные научные теории добавляют интересный штрих к изучению истории родов и генетики человечества.