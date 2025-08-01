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31.07.2025, 19:39

В Нью-Йорке произошло массовое заражение «болезнью легионеров»: одна жертва и десятки заболевших

Новости Мира 0 422

В районе Гарлем на Манхэттене зафиксирована вспышка легионеллёза — опасной бактериальной инфекции, также известной как «болезнь легионеров». С 25 июля по данным городского департамента здравоохранения заболевание было выявлено у 22 человек. Один из заболевших скончался, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Где произошел очаг и кто в группе риска

Эпицентром вспышки стал Гарлем — исторический район в северной части Манхэттена. Как уточняют городские власти, инфекция передаётся воздушно-капельным путём через вдыхание микроскопических капель воды, содержащих бактерии Legionella. Наиболее часто они размножаются в системах водоснабжения: охлаждающих башнях, душевых, водонагревателях и вентиляционных установках.

В группу риска входят пожилые люди, а также те, у кого ослаблен иммунитет, есть хронические заболевания лёгких или сердца.

Признаки заболевания и рекомендации властей

Департамент здравоохранения Нью-Йорка настоятельно рекомендует жителям и гостям города, находившимся в Гарлеме с конца июля, обратить внимание на любые признаки, схожие с гриппом. Среди симптомов:

  • высокая температура;

  • кашель;

  • затруднённое дыхание;

  • озноб;

  • мышечные боли.

При появлении подобных симптомов власти советуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Что известно о «болезни легионеров»

Легионеллёз — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Legionella. Оно поражает преимущественно лёгкие и может вызывать тяжёлую форму пневмонии. Болезнь получила своё название после вспышки в 1976 году на съезде американской легионерской организации в Филадельфии, где заразились более 200 человек.

Инкубационный период обычно составляет от двух до десяти дней. При своевременном лечении заболевание поддаётся терапии, но в ряде случаев — особенно при запущенном состоянии или у людей с хроническими заболеваниями — может привести к смерти.

Что предпринимают власти

Службы здравоохранения ведут проверку систем водоснабжения в районе вспышки, чтобы определить источник инфекции и предотвратить дальнейшее распространение. Население информируется через местные СМИ и информационные бюллетени.

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