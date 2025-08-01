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01.08.2025, 07:14

Обман с размахом: россиянка проехала 200 км, чтобы передать мошенникам 89 миллионов рублей

Новости Мира 0 651

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа стала жертвой тщательно продуманной схемы мошенников. Все началось с обычного телефонного звонка — неизвестный мужчина, представившийся сотрудником почтовой службы, попросил женщину назвать код из СМС-сообщения. Этот, казалось бы, безобидный запрос стал первым шагом в цепочке событий, которые привели к потере десятков миллионов рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Лжесотрудники ФСБ и Росфинмониторинга убедили в «угрозе»

После передачи кода с женщиной связались уже другие "специалисты" — якобы представители Росфинмониторинга и Федеральной службы безопасности. Они сообщили, что ее личный кабинет на портале госуслуг якобы был взломан, а ее деньги могут быть использованы для финансирования террористической деятельности. Чтобы «защитить» свои сбережения, пострадавшей предложили перевести средства на так называемый безопасный счет.

Видеосвязь, форма и фальшивые документы — для пущей убедительности

Мошенники действовали с поразительной изощренностью: они выходили с женщиной на видеосвязь, были одеты в форму и находились на фоне флагов и гербов. Кроме того, они демонстрировали поддельные служебные удостоверения и документы с печатями, что окончательно убедило жертву в их «официальности».

200 километров на такси — и почти 90 миллионов в чужие руки

Уверенная в реальности угрозы и необходимости спасения денег, женщина вызвала такси и преодолела около 200 километров до Сургута. Там она передала первую часть суммы — 47 миллионов рублей — курьеру, который представился сотрудником ФСБ.

Вторую часть — еще 42 миллиона — она намеревалась отдать в другом месте. Однако на этом этапе вмешались сотрудники полиции.

Курьера задержали в аэропорту

Передача второй части денег была сорвана благодаря оперативным действиям правоохранительных органов. Полицейские задержали курьера прямо в аэропорту. Как выяснилось, он выполнял инструкции неизвестного «куратора», за что ему пообещали вознаграждение в размере 150 тысяч рублей, а также оплату билетов и суточных.

Уголовное дело и расследование

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Курьер был заключен под стражу, а следствие продолжает работу по установлению личности и местонахождения остальных участников преступной схемы.

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