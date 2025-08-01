Чем можно заразиться от недожаренного шашлыка

Сезон шашлыков может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если пренебречь термической обработкой мяса. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в интервью «Газете.Ru» предупредил: плохо прожаренный шашлык может стать источником опасных инфекционных заболеваний — как бактериальных, так и паразитарных, сообщает Lada.kz.
По словам эксперта, особенно высок риск заражения следующими бактериальными инфекциями:
Сальмонеллез — часто встречается в курином мясе; симптомы включают диарею, боли в животе и лихорадку.
Кампилобактериоз — еще один частый "гость" в недостаточно термически обработанной птице.
Инфекция, вызванная кишечной палочкой (E. coli) — может присутствовать в фарше и мясных полуфабрикатах.
Листериоз — обнаруживается в мясе, рыбе и даже молочных продуктах; особенно опасен для беременных женщин.
Симптомы этих заболеваний, как правило, проявляются в течение нескольких дней после употребления зараженного продукта.
Опасность представляют и паразитарные инфекции, среди которых:
Токсоплазмоз — вызывается паразитом Toxoplasma gondii, часто встречается в сырой или плохо прожаренной свинине и баранине. Может протекать бессимптомно, но у людей с ослабленным иммунитетом вызывает тяжелые поражения внутренних органов.
Трихинеллёз — передаётся через мясо диких животных и свинину. Заболевание сопровождается мышечными болями, лихорадкой и отеками вокруг глаз.
Хотя вирусные инфекции реже передаются через мясо, при нарушении санитарных норм возможны случаи заражения:
Норовирус и ротавирус — могут попасть в организм при несоблюдении правил хранения и приготовления пищи, особенно на массовых пикниках.
Эти вирусы вызывают острые кишечные инфекции с симптомами вроде рвоты, тошноты и поноса.
Врач призывает соблюдать простые, но жизненно важные правила:
Покупайте мясо только в проверенных магазинах.
Соблюдайте условия хранения и следите за чистотой посуды и рук.
Готовьте мясо до полной прожарки:
для птицы — внутренняя температура не ниже 75 °C,
для свинины и говядины — не ниже 70 °C.
Если после пикника появились симптомы — тошнота, боль в животе, диарея, повышение температуры — не откладывайте визит к врачу. Инфекции, передающиеся через пищу, могут развиваться стремительно и приводить к осложнениям, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.
Вывод врача однозначен: шашлык — не только удовольствие, но и зона повышенного риска при нарушении элементарных санитарных норм. Безопасность начинается с правильно приготовленного мяса.
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