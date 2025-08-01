Чем можно заразиться от недожаренного шашлыка

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Сезон шашлыков может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если пренебречь термической обработкой мяса. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в интервью «Газете.Ru» предупредил: плохо прожаренный шашлык может стать источником опасных инфекционных заболеваний — как бактериальных, так и паразитарных, сообщает Lada.kz.

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Бактерии поджидают в сыром мясе

По словам эксперта, особенно высок риск заражения следующими бактериальными инфекциями:

Сальмонеллез — часто встречается в курином мясе; симптомы включают диарею, боли в животе и лихорадку.

Кампилобактериоз — еще один частый "гость" в недостаточно термически обработанной птице.

Инфекция, вызванная кишечной палочкой (E. coli) — может присутствовать в фарше и мясных полуфабрикатах.

Листериоз — обнаруживается в мясе, рыбе и даже молочных продуктах; особенно опасен для беременных женщин.

Симптомы этих заболеваний, как правило, проявляются в течение нескольких дней после употребления зараженного продукта.

Паразиты — невидимая угроза

Опасность представляют и паразитарные инфекции, среди которых:

Токсоплазмоз — вызывается паразитом Toxoplasma gondii, часто встречается в сырой или плохо прожаренной свинине и баранине. Может протекать бессимптомно, но у людей с ослабленным иммунитетом вызывает тяжелые поражения внутренних органов.

Трихинеллёз — передаётся через мясо диких животных и свинину. Заболевание сопровождается мышечными болями, лихорадкой и отеками вокруг глаз.

Вирусы: нечасто, но опасно

Хотя вирусные инфекции реже передаются через мясо, при нарушении санитарных норм возможны случаи заражения:

Норовирус и ротавирус — могут попасть в организм при несоблюдении правил хранения и приготовления пищи, особенно на массовых пикниках.

Эти вирусы вызывают острые кишечные инфекции с симптомами вроде рвоты, тошноты и поноса.

Как обезопасить себя и близких

Врач призывает соблюдать простые, но жизненно важные правила:

Покупайте мясо только в проверенных магазинах.

Соблюдайте условия хранения и следите за чистотой посуды и рук.

Готовьте мясо до полной прожарки: для птицы — внутренняя температура не ниже 75 °C , для свинины и говядины — не ниже 70 °C .



Что делать при первых признаках недомогания

Если после пикника появились симптомы — тошнота, боль в животе, диарея, повышение температуры — не откладывайте визит к врачу. Инфекции, передающиеся через пищу, могут развиваться стремительно и приводить к осложнениям, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Вывод врача однозначен: шашлык — не только удовольствие, но и зона повышенного риска при нарушении элементарных санитарных норм. Безопасность начинается с правильно приготовленного мяса.