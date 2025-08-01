18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
543.24
619.89
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.08.2025, 09:14

Чем можно заразиться от недожаренного шашлыка

Новости Мира 0 496

Сезон шашлыков может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если пренебречь термической обработкой мяса. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в интервью «Газете.Ru» предупредил: плохо прожаренный шашлык может стать источником опасных инфекционных заболеваний — как бактериальных, так и паразитарных, сообщает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Бактерии поджидают в сыром мясе

По словам эксперта, особенно высок риск заражения следующими бактериальными инфекциями:

  • Сальмонеллез — часто встречается в курином мясе; симптомы включают диарею, боли в животе и лихорадку.

  • Кампилобактериоз — еще один частый "гость" в недостаточно термически обработанной птице.

  • Инфекция, вызванная кишечной палочкой (E. coli) — может присутствовать в фарше и мясных полуфабрикатах.

  • Листериоз — обнаруживается в мясе, рыбе и даже молочных продуктах; особенно опасен для беременных женщин.

Симптомы этих заболеваний, как правило, проявляются в течение нескольких дней после употребления зараженного продукта.

Паразиты — невидимая угроза

Опасность представляют и паразитарные инфекции, среди которых:

  • Токсоплазмоз — вызывается паразитом Toxoplasma gondii, часто встречается в сырой или плохо прожаренной свинине и баранине. Может протекать бессимптомно, но у людей с ослабленным иммунитетом вызывает тяжелые поражения внутренних органов.

  • Трихинеллёз — передаётся через мясо диких животных и свинину. Заболевание сопровождается мышечными болями, лихорадкой и отеками вокруг глаз.

Вирусы: нечасто, но опасно

Хотя вирусные инфекции реже передаются через мясо, при нарушении санитарных норм возможны случаи заражения:

  • Норовирус и ротавирус — могут попасть в организм при несоблюдении правил хранения и приготовления пищи, особенно на массовых пикниках.

  • Эти вирусы вызывают острые кишечные инфекции с симптомами вроде рвоты, тошноты и поноса.

Как обезопасить себя и близких

Врач призывает соблюдать простые, но жизненно важные правила:

  • Покупайте мясо только в проверенных магазинах.

  • Соблюдайте условия хранения и следите за чистотой посуды и рук.

  • Готовьте мясо до полной прожарки:

    • для птицы — внутренняя температура не ниже 75 °C,

    • для свинины и говядины — не ниже 70 °C.

Что делать при первых признаках недомогания

Если после пикника появились симптомы — тошнота, боль в животе, диарея, повышение температуры — не откладывайте визит к врачу. Инфекции, передающиеся через пищу, могут развиваться стремительно и приводить к осложнениям, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Вывод врача однозначен: шашлык — не только удовольствие, но и зона повышенного риска при нарушении элементарных санитарных норм. Безопасность начинается с правильно приготовленного мяса.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…