Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство

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Актер Михаил Ефремов подарил квартиру семье Громовых, с которой ранее вел многолетний конфликт по вопросу наследства. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT , передает Lada.kz.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Почти 20 лет заботы о родственнике актера

Семья Громовых на протяжении 19 лет ухаживала за дядей артиста — Александром Покровским. Алексей и Наталья Громовы, близкие друзья семьи, переехали к пожилым супругам Покровским еще в 2003 году, когда те стали нуждаться в постоянной помощи. При этом Михаил Ефремов, будучи единственным родственником Александра, в жизни семьи участия не принимал.

У Покровских было две квартиры: пятикомнатная в центре Москвы (123 м², около 50 млн рублей) и трехкомнатная на Олимпийском проспекте (73 м², приблизительно 30 млн рублей). Согласно устной договоренности, пятикомнатную квартиру супруги собирались завещать Ефремову, а меньшую — передать Громовым. Жена Александра — Нина Покровская — официально оформила передачу своей доли в трешке, а сам Александр поверил устному обещанию племянника не претендовать на остальную часть.

Конфликт из-за имущества начался после смерти дяди

Однако в 2022 году Михаил Ефремов вступил в наследство и заявил права на оставшуюся долю в трехкомнатной квартире. По данным SHOT, в тот момент актер рассчитывал продать жилье, выручить около 30 миллионов рублей и получить половину суммы.

Жена актера также сообщила Громовым, что им полагается лишь половина недвижимости. Это заявление поставило под угрозу право семьи на проживание в квартире, в которой они находились почти два десятилетия.

Решение подарить квартиру: "акт милосердия"

После выхода из колонии Михаил Ефремов пересмотрел свою позицию. Как сообщается, два дня назад он оформил дарственную на имя Громовых, полностью передав им право собственности на трехкомнатную квартиру. Актер также оплатил сопутствующие юридические и нотариальные расходы в размере около 50 тысяч рублей.

Источник SHOT утверждает, что таким образом артист решил «проявить милосердие». Теперь семья Громовых, ранее опасавшаяся выселения, официально получила законное право на проживание в квартире.

Конец затянувшегося квартирного спора

Конфликт между Михаилом Ефремовым и семьей Громовых тянулся с 2023 года. С момента смерти Александра Покровского семья, ухаживавшая за ним почти 20 лет, не имела юридических гарантий сохранения своего жилья. Теперь же спор завершился — жилье перешло к тем, кто, по словам источников, посвятил годы заботе о пожилом человеке.