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01.08.2025, 13:42

Роскошный особняк Стаса Михайлова стал самым дорогим среди знаменитостей

Новости Мира 0 1 007

Певец Стас Михайлов стал обладателем самого дорогостоящего дома среди всех представителей российской эстрады. Эксперты оценивают его загородный коттедж в сумму, превышающую один миллиард рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @Stas_Mikhaylov_Official
Фото: @Stas_Mikhaylov_Official

Элитная недвижимость на Рублёвке

Особняк расположен в одном из самых престижных посёлков на Новорижском шоссе, недалеко от Москвы. Это закрытая территория, где стоимость только одного земельного участка может достигать 1,8 миллиона долларов. Дом Михайлова занимает площадь 580 квадратных метров.

Семейный проект в классическом стиле

 

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Дом был построен во время брака артиста с Инной Канчельскис, которая взяла на себя ответственность за архитектурный проект и оформление интерьера. По внешнему виду и внутреннему убранству видно, что в оформлении отдано предпочтение классическому стилю с элементами европейской роскоши.

Импортные детали и предметы искусства

Некоторые элементы отделки и мебели были заказаны напрямую из Италии. В интерьере особняка можно увидеть кованые лестницы, а также люстру из муранского стекла, изготовленную вручную. Эти эксклюзивные детали подчеркивают статус и вкус владельцев.

Простор для жизни и приёма гостей

На первом этаже располагается большая гостиная с оригинальным камином-грилем — здесь Михайлов часто устраивает дружеские встречи и приёмы. Рядом находится кабинет певца, стены которого украшены зеркалами, а на полках аккуратно расставлены его профессиональные награды.

Отдельная зона отдыха — на втором этаже

Второй этаж дома отведён под приватную зону. Здесь находятся несколько спален, одна из которых оформлена в глубоких тёмных тонах, создающих атмосферу уюта и уединения.

Не только Подмосковье: недвижимость по всему миру

Особняк на Рублёвке — не единственный объект недвижимости Стаса Михайлова. У артиста есть квартира в Москве, а также дом в Сочи. Помимо этого, он владеет виллами в Италии и Черногории, что подтверждает его статус не только как популярного исполнителя, но и как успешного инвестора.

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