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01.08.2025, 16:24

Назван неожиданный продукт с омолаживающим эффектом

Новости Мира 0 639

Вполне привычный для многих продукт — грибы — может обладать мощным омолаживающим эффектом. Об этом заявил Михаил Болков, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: Kyrylo Vasyliev/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Kyrylo Vasyliev/Shutterstock/FOTODOM

Главный компонент — эрготионеин

По словам специалиста, в грибах содержится вещество под названием эрготионеин, которое относится к числу геропротекторов — соединений, замедляющих процессы старения на клеточном уровне. Этот элемент помогает защитить организм от воспалений и повреждений, связанных с возрастными изменениями.

Наибольшее количество эрготионеина содержится в следующих видах грибов:

  • лисички,

  • белые грибы,

  • подберезовики,

  • опята.

Польза есть, но и риски не исключены

Несмотря на потенциальную пользу, употреблять грибы нужно с осторожностью, предупреждает эксперт. Причин тому несколько:

  • Низкая усвояемость: грибы не относятся к легко перевариваемым продуктам.

  • Способность накапливать вредные вещества: в промышленных районах грибы впитывают тяжелые металлы и токсины из окружающей среды.

  • Высокий риск отравления: даже опытные грибники могут ошибиться и спутать съедобный гриб с ядовитым.

Не только грибы: где еще искать эрготионеин

Михаил Болков отметил, что эрготионеин содержится не только в грибах, но и в других продуктах растительного происхождения — например, в ягодах и зелени. Он советует включать их в ежедневный рацион, чтобы получать необходимые антиоксиданты и поддерживать здоровье организма.

Главные факторы долголетия

В заключение эксперт подчеркнул: ни один продукт сам по себе не даст полного эффекта омоложения, если не придерживаться основ здорового образа жизни. Самыми эффективными мерами борьбы со старением он назвал:

  • регулярную физическую активность,

  • сбалансированное питание,

  • отказ от вредных привычек,

  • и умеренность в потреблении любых продуктов, даже полезных.

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