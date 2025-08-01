Назван неожиданный продукт с омолаживающим эффектом

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Вполне привычный для многих продукт — грибы — может обладать мощным омолаживающим эффектом. Об этом заявил Михаил Болков, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, в интервью «Газете.Ru» , сообщает Lada.kz.

Фото: Kyrylo Vasyliev/Shutterstock/FOTODOM

Главный компонент — эрготионеин

По словам специалиста, в грибах содержится вещество под названием эрготионеин, которое относится к числу геропротекторов — соединений, замедляющих процессы старения на клеточном уровне. Этот элемент помогает защитить организм от воспалений и повреждений, связанных с возрастными изменениями.

Наибольшее количество эрготионеина содержится в следующих видах грибов:

лисички,

белые грибы,

подберезовики,

опята.

Польза есть, но и риски не исключены

Несмотря на потенциальную пользу, употреблять грибы нужно с осторожностью, предупреждает эксперт. Причин тому несколько:

Низкая усвояемость : грибы не относятся к легко перевариваемым продуктам.

Способность накапливать вредные вещества : в промышленных районах грибы впитывают тяжелые металлы и токсины из окружающей среды.

Высокий риск отравления: даже опытные грибники могут ошибиться и спутать съедобный гриб с ядовитым.

Не только грибы: где еще искать эрготионеин

Михаил Болков отметил, что эрготионеин содержится не только в грибах, но и в других продуктах растительного происхождения — например, в ягодах и зелени. Он советует включать их в ежедневный рацион, чтобы получать необходимые антиоксиданты и поддерживать здоровье организма.

Главные факторы долголетия

В заключение эксперт подчеркнул: ни один продукт сам по себе не даст полного эффекта омоложения, если не придерживаться основ здорового образа жизни. Самыми эффективными мерами борьбы со старением он назвал: