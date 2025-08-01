В Москве найден мёртвым актер Максим Глотов

Қазақ тіліне аудару

Российский актер Максим Глотов был найден мертвым в своей московской квартире. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: продюсерская компания Валерия Тодоровского, Мосфильм, телеканал «Россия 1»

Несколько дней не выходил на связь

По словам источника, тревогу забили родственники артиста — с 27 июля он перестал отвечать на звонки и не выходил на связь. Близкие не смогли до него дозвониться в течение нескольких дней.

1 августа обеспокоенные родственники обратились в полицию с просьбой вскрыть дверь квартиры. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и обнаружили тело актера.

Ему было 60 лет

Максиму Глотову было 60 лет. Он был известен по участию в ряде популярных российских сериалов. Среди них — «Содержанки», «Раневская», «Душегубы», «Желтый глаз тигра» и другие.

Подробности о причине смерти не уточняются.

Умер и другой представитель театра — Роберт Уилсон

Накануне стало известно и о смерти известного театрального режиссера Роберта Уилсона. Он прославился постановкой спектакля «Эйнштейн на пляже», впервые представленного публике в 1976 году в Авиньоне. В Москве Уилсон работал над спектаклем «Сказки Пушкина», который ставился в Театре Наций.