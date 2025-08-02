Пенсионерка умерла после того, как ее облизала собака внучки

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Трагический случай произошел в Великобритании: 83-летняя женщина умерла от септического шока, который, как выяснилось, мог быть вызван тем, что ее поранившуюся кожу облизала собака внучки. Инцидент вновь напомнил врачам и зоозащитникам о скрытых рисках контакта с домашними животными, особенно у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Роковая случайность: как развивались события

В конце июня 2025 года Джун Бакстер, жительница городка Аттлборо в британском графстве Норфолк, находясь одна дома, получила небольшой порез. Она не смогла самостоятельно обработать рану и обратилась за помощью к своей внучке Кейтлан. Та приехала в сопровождении домашнего любимца — своей собаки.

Спустя несколько дней состояние женщины резко ухудшилось. Несмотря на медицинское вмешательство, инфекция прогрессировала. 1 июля Бакстер была госпитализирована, однако, несмотря на усилия врачей, 7 июля она скончалась в больнице.

Причина смерти — редкая, но опасная бактерия

Патологоанатомическое исследование установило, что причиной смерти стал септический шок, вызванный инфекцией, проникшей через рану. Врачи выявили наличие бактерии Pasteurella multocida — микроорганизма, который обитает в ротовой полости многих домашних животных, в том числе кошек и собак.

Следствие предполагает, что инфекция попала в организм пенсионерки после того, как собака внучки могла лизнуть поврежденную кожу. Хотя Кейтлан утверждала, что не заметила подобного контакта в тот день, она признала, что ее бабушка любила животное и могла позволить ему такое проявление ласки.

Комментарии экспертов: когда безобидный контакт становится угрозой

По словам врачей, Pasteurella multocida редко вызывает осложнения у здоровых людей, однако может быть крайне опасной для пожилых, людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями. Чаще всего инфекция передается через укусы или царапины, но, как показал этот случай, даже простой контакт слюны с поврежденной кожей может обернуться трагедией.

Кроме пастереллы, в слюне домашних животных могут присутствовать и другие опасные бактерии — например, стафилококк и стрептококк. Хотя обычно они не представляют угрозы, в отдельных случаях могут вызывать серьезные последствия.

Вывод: важность осторожности при общении с питомцами

Эксперты подчеркивают: домашние животные остаются верными друзьями человека, но при этом нельзя забывать о санитарной безопасности. Особенно важно это для уязвимых категорий граждан — пожилых людей, детей и тех, кто проходит лечение, ослабляющее иммунитет. Даже небольшая рана требует внимательной обработки и защиты от любых внешних загрязнений, включая контакт со слюной животных.