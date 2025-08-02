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02.08.2025, 08:06

Как не умереть раньше времени: ученые раскрыли важность быстрой ходьбы

Новости Мира 0 273

Ученые из американского Университета Вандербильта выяснили, что ежедневная 15‑минутная прогулка в ускоренном темпе сокращает риск преждевременной смерти на 20 %. Анализ охватил почти 80 000 человек в 12 штатах США, преимущественно из малообеспеченных и афроамериканских слоев населения. Исследователи подчёркивают, что такая простая и доступная активность может заметно укрепить здоровье без затрат, сообщает Lada.kz  со ссылкой на  American Journal of Preventive Medicine.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Исследователи Университета Вандербильта (США) выявили, что даже краткая, но энергичная прогулка значительно снижает вероятность ранней смерти. Выяснилось: всего 15 минут ходьбы быстрым шагом каждый день способны снизить риск преждевременной смерти на 20 %.

Команда экспертов проанализировала данные почти 80 000 участников из 12 американских штатов, включавших преимущественно людей из малообеспеченных слоёв и афроамериканцев. В выборку входили взрослые разного возраста, и результаты показали: скорость передвижения играет ключевую роль — интенсивная ходьба оказалась более полезной, чем неспешная.

Быстрая ходьба признана простым, доступным и эффективным способом укрепления сердечно‑сосудистой системы и снижения рисков, связанных с ожирением. Такой вид физической активности не требует специальных средств и оборудования, что делает его доступным всему населению. При этом медленный или умеренный шаг тоже приносит пользу, но его оздоровительный эффект оказался менее выраженным.

Ранее считалось, что для значительной пользы необходимо гораздо больше времени на тренировки, однако новое исследование меняет представление: даже несколько минут активности могут иметь серьёзный эффект. Авторы подчёркивают, что это особенно важно для людей с ограниченными возможностями или тех, кто не может выделить время на длительные тренировки.

Таким образом, регулярная интенсивная 15‑минутная прогулка — доступный и эффективный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

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