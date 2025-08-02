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02.08.2025, 09:23

Китай начнет выплачивать по 500 долларов в год на ребёнка: власти борются с падением рождаемости

Новости Мира 0 240

С 1 января 2025 года в Китае начала действовать первая централизованная программа финансовой поддержки семей с маленькими детьми. Государство будет ежегодно выплачивать по 3 600 юаней (около 500 долларов) на каждого ребёнка младше трёх лет. Мера направлена на стимулирование рождаемости и охватит более 20 миллионов семей, сообщает Lada.kz  со ссылкой на The Financial Times.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Китайское правительство объявило о запуске с января 2025 года национальной программы субсидий, в рамках которой каждая семья будет получать по 3 600 юаней в год на ребёнка младше трёх лет. Программа охватывает всех детей, родившихся с 2022 по 2025 год, и станет первым в истории страны федеральным пособием на детей раннего возраста.

Общая сумма выплат на одного ребёнка может достичь 10 800 юаней (примерно 1 500 долларов США) за три года. При этом субсидия предоставляется всем семьям, независимо от региона проживания или уровня дохода. Средства полностью финансируются центральным правительством и не облагаются налогами.

Ранее подобные меры действовали лишь на уровне отдельных регионов. Например, в городе Хух-Хото семьи с третьим ребёнком могли рассчитывать на единовременную выплату до 100 000 юаней, а в Шэньянге родителям выплачивали по 500 юаней в месяц до достижения ребёнком трёх лет.

Новая инициатива является частью масштабной государственной программы по борьбе с демографическим спадом. В 2024 году численность населения Китая сократилась на два миллиона человек, а количество новорождённых составило всего 9,54 миллиона. На этом фоне Индия официально опередила Китай по численности населения.

По оценкам властей, к 2035 году число граждан КНР старше 60 лет достигнет 400 миллионов. Старая модель развития, основанная на демографическом преимуществе, больше не работает. Власти стремятся создать более благоприятные условия для рождения и воспитания детей.

Однако эксперты считают, что размер выплат пока недостаточен для существенного поворота в рождаемости. По мнению аналитиков, реальный стимул возможен только при комплексном подходе, включающем развитие доступного образования, поддержку женщин на рынке труда, налоговые льготы и снижение стоимости жизни.

Тем не менее, запуск федеральных выплат стал знаковым событием — впервые Китай признал необходимость централизованной поддержки семей с детьми. Это может стать началом более глубокой трансформации социальной политики страны.

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