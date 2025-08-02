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02.08.2025, 09:36

В Иране троим мужчинам ампутировали пальцы за кражу

Новости Мира 0 321

В Иране троим мужчинам ампутировали по четыре пальца правой руки в наказание за кражу. Процедура была проведена в тюрьме города Урмия в соответствии с исламским уголовным кодексом. Правозащитные организации осудили такие меры, назвав их формой пытки и нарушением международного права, сообщает Lada.kz  со ссылкой на  Daily Mail.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В ночь на 31 июля 2025 года в тюрьме города Урмия, расположенной в провинции Западный Азербайджан, были ампутированы пальцы правой руки троим заключённым — 38-летнему Хади Ростами, 42-летнему Мехди Шарафяну и 29-летнему Мехди Шахиванду. Каждому из них удалили четыре пальца при помощи устройства, напоминающего гильотину. В тот же день после операции осуждённых вернули обратно в тюремные камеры.

По данным местных источников, мужчины были приговорены к ампутации в ноябре 2019 года за серию краж с проникновением в жилые дома. Верховный суд Ирана утвердил приговор в мае 2020 года, предусмотрев ампутацию четырёх пальцев правой руки, при этом оставив только большой палец и ладонь.

Осуждённые утверждали, что признания были получены под пытками. По их словам, во время допросов их били и удерживали в жёстких позах с зафиксированными руками. Несмотря на отказ от показаний в суде, эти признания легли в основу обвинительного приговора.

Правозащитники осудили произошедшее. В международной организации Human Rights Watch заявили, что «ампутация — это пытка, безо всяких сомнений». Они подчеркнули, что подобные действия нарушают Конвенцию ООН против пыток и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые Иран ратифицировал.

Ампутации в Иране разрешены шариатским уголовным кодексом. Согласно законодательству страны, за повторное совершение кражи предусмотрено наказание в виде отсечения четырёх пальцев правой руки. При рецидиве — ампутация пальцев ноги. При третьем преступлении — пожизненное заключение. В особо тяжёлых случаях — смертная казнь.

Это не первый подобный случай в тюрьме Урмии. В октябре 2024 года двум другим заключённым также ампутировали пальцы за аналогичные преступления. По данным правозащитных организаций, с начала 2000-х годов в Иране было зафиксировано не менее 129 таких случаев, однако реальное число может быть значительно выше, поскольку информация по многим делам не разглашается.

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