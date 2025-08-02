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02.08.2025, 10:45

Раскрыта неожиданная опасность жары для мозга: ученые предупреждают

Новости Мира 0 318

Обзор данных почти 14,5 млн школьников из 61 страны показал, что жара напрямую снижает способности к логике и концентрации. Особенно сильно страдают дети из семей с низким доходом и школы без кондиционеров. Учёные предупреждают, что климатические факторы могут усугубить образовательное неравенство и замедлить интеллектуальное развитие поколений, сообщает Lada.kz  со ссылкой на PLOS Climate.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Международный обзор данных по 14,5 миллионам школьников из 61 страны выявил: высокая температура воздуха заметно снижает способности к логическому мышлению и концентрации. Особенно страдают дети из социально уязвимых семей, не имеющих доступа к системам охлаждения. В то же время показатели по чтению и базовым заданиям пострадали в меньшей степени.

Учёные провели лабораторные наблюдения за студентами, проживавшими в помещениях с температурой выше +27 °C. Результаты показали снижение показателей внимания, оперативной памяти и скорости реакции на 10–15 % по сравнению с теми, кто находился в прохладной среде с температурой около +22 °C.

Жара провоцирует перегрузку терморегуляции организма и нарушает работу нейромедиаторов — таких как серотонин, дофамин и норадреналин. Это может вызывать раздражительность, тревожность и проблемы с концентрацией. Психологи также фиксируют увеличение числа жалоб на эмоциональную нестабильность, депрессию и даже всплеск агрессивного поведения во время аномальной жары.

Особенно опасны для мозга последствия теплового удара. У некоторых пациентов через месяцы или даже годы после перегрева диагностируются повреждения мозжечка и гиппокампа, наблюдаются проблемы с координацией, речью и памятью. У людей с хроническими заболеваниями — деменцией, эпилепсией, шизофренией — риск серьёзных нарушений возрастает.

Учёные подчёркивают, что жара влияет на мозг как кратковременно — ухудшая внимание и мышление, так и в долгосрочной перспективе — вызывая устойчивые повреждения при тяжёлых перегревах. Это делает проблему актуальной не только для систем образования, но и для здравоохранения и социальной поддержки.

Рекомендации:

  • Поддерживайте температуру в помещениях на уровне около +22 °C — это оптимальные условия для работы мозга.

  • Употребляйте достаточное количество воды: обезвоживание усиливает негативный эффект жары на мозг.

  • Избегайте умственных перегрузок в часы пиковой температуры, особенно в период с 12:00 до 17:00.

  • В школах и учебных заведениях необходимы меры по обеспечению комфортного микроклимата — особенно в регионах с частыми температурными пиками.

  • Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется особая осторожность при высоких температурах.

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