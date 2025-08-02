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02.08.2025, 13:52

Как морская вода и песок вредят глазам: советы офтальмолога

Новости Мира 0 341

После купания в солёной воде у некоторых людей может временно ухудшиться зрение. Это связано с раздражением, отёком роговицы и риском заражения инфекциями. Офтальмолог Хадижат Сулейманова рассказала, чем опасна морская вода для глаз и кто находится в группе риска, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Газета.Ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

После купания в солёной воде зрение может временно ухудшиться из-за раздражения и отёка роговицы. Об этом сообщила Хадижат Сулейманова, специалист офтальмологического центра «Зрение».

«Морская вода смывает слёзную плёнку — защитный слой на поверхности глаза. Без неё роговица, которая является прозрачной передней частью глаза, становится уязвимой, повышается риск раздражения и воспаления. У чувствительных людей даже короткий контакт с солёной водой вызывает покраснение, жжение и слезотечение», — объяснила она.

Помимо этого, в глаза могут попасть патогенные микроорганизмы, присутствующие в воде. Это может спровоцировать воспалительные заболевания — кератит, конъюнктивит и блефарит.

Особую опасность представляют песчинки, которые действуют как абразивное вещество.

«Они могут попасть в глаза с ветром или при купании. Частицы повреждают эпителий роговицы — наружный защитный слой её поверхности. Такие микротравмы нарушают барьерную функцию и повышают риск занесения инфекции. Если при попадании песка начать тереть глаз, риск возрастает — давление усиливает повреждение. На роговице могут образоваться царапины, которые заживают долго», — рассказала специалист.

Такие микроповреждения запускают воспалительный процесс: расширяются сосуды, ткани отекают, появляется покраснение и боль. Через повреждённый эпителий в глаз могут проникнуть бактерии и вирусы. В отдельных случаях развивается тяжёлое осложнение — акантамебный кератит, вызываемый простейшими организмами, обитающими в водоёмах. Заболевание трудно поддаётся лечению и может привести к потере зрения.

Особенно уязвимы пользователи контактных линз:

«Линзы могут удерживать на поверхности частицы соли и загрязнений, создавая замкнутую среду под линзой, где активно размножаются микроорганизмы», — подчеркнула офтальмолог.

В группу риска также входят дети, пожилые люди и пациенты с синдромом сухого глаза. Дети часто трогают глаза грязными руками, пожилые имеют сниженный уровень слёзной жидкости и слабую регенерацию тканей. При синдроме сухого глаза защитная плёнка нестабильна и не обеспечивает надлежащую защиту.

Когда стоит обратиться к врачу? Специалист рекомендует не откладывать визит к офтальмологу, если после купания в глазах появляется боль, ухудшается зрение, возникает отделяемое или развивается светобоязнь.

«Симптомы могут проявиться не сразу — иногда дискомфорт нарастает через несколько часов», — отметила Сулейманова.

Советы по защите глаз на отдыхе

  • Используйте плотно прилегающие плавательные очки, не пропускающие воду.

  • После купания закапывайте увлажняющие капли.

  • Носите солнцезащитные очки с UV-защитой — поверхность воды отражает ультрафиолет, увеличивая его воздействие на глаза.

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