Ежедневное употребление арбуза может быть вредным: важные нюансы

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Врач‑диетолог Антон Поляков предупреждает: ежедневное потребление арбуза может перегружать печень и желудочно‑кишечный тракт. Особую опасность представляют нитратные остатки и избыток фруктозы, особенно у чувствительных к ней людей. Однократное употребление обычно безопасно, но систематические случаи могут спровоцировать дискомфорт или краткосрочную инсулинорезистентность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Диетолог Антон Поляков отмечает, что хотя арбуз — полезный и вкусный продукт, ежедневное его потребление может создавать нагрузку на печень и желудочно‑кишечный тракт. Главная причина — фруктоза, содержащаяся в мякоти, а также возможные токсические компоненты, включая нитраты, если ягода выросла в экологически неблагоприятных районах.

«Если у человека непереносимость фруктозы, то возможна нагрузка на печень, может быть, к примеру, краткосрочная инсулинорезистентность. При этом в целом особо ничего не будет при однократном употреблении», — пояснил специалист.

Полезные свойства арбуза, такие как гидратация, витамины и слабительный эффект, хорошо проявляются при умеренном употреблении. Однако при ежедневном употреблении высоких объёмов мякоти риск негативных реакций растёт:

возможны расстройства пищеварения;

повышенная нагрузка на печень;

риск отравления при наличии нитратов;

увеличение риска инсулинорезистентности.

Когда арбуз может навредить

При сахарном диабете, нарушениях углеводного обмена или непереносимости фруктозы арбуз лучше употреблять с осторожностью.

Людям с патологиями печени, сахарным диабетом или хронической нагрузкой на пищеварительный тракт стоит ограничить порции и частоту употребления.

При слабой функции почек повышенное потребление жидкости тоже может быть нежелательным.

Рекомендации

Диетологи рекомендуют ограничивать дневную норму арбуза примерно 200–300 г для взрослых при стабильном рационе.

Избегайте употребления арбуза, если вы выявили непереносимость фруктозы или склонность к расстройствам пищеварения.

Не стоит есть арбуз ежедневно — особенно в больших количествах — даже если он кажется безопасным и безвредным.

Арбуз остаётся вкусной и в большинстве случаев полезной ягода, но злоупотребление им в ежедневном рационе может привести к нежелательным эффектам. Перегрузка фруктозой и потенциально нитратами, особенно при отсутствии разнообразия в питании, способны вызвать дискомфорт, проблемы с печенью и инсулинорезистентность. Мера и разнообразие — ключ к безопасному наслаждению летним фруктом.