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02.08.2025, 14:09

Ежедневное употребление арбуза может быть вредным: важные нюансы

Новости Мира 0 329

Врач‑диетолог Антон Поляков предупреждает: ежедневное потребление арбуза может перегружать печень и желудочно‑кишечный тракт. Особую опасность представляют нитратные остатки и избыток фруктозы, особенно у чувствительных к ней людей. Однократное употребление обычно безопасно, но систематические случаи могут спровоцировать дискомфорт или краткосрочную инсулинорезистентность, сообщает Lada.kz  со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Диетолог Антон Поляков отмечает, что хотя арбуз — полезный и вкусный продукт, ежедневное его потребление может создавать нагрузку на печень и желудочно‑кишечный тракт. Главная причина — фруктоза, содержащаяся в мякоти, а также возможные токсические компоненты, включая нитраты, если ягода выросла в экологически неблагоприятных районах.

«Если у человека непереносимость фруктозы, то возможна нагрузка на печень, может быть, к примеру, краткосрочная инсулинорезистентность. При этом в целом особо ничего не будет при однократном употреблении», — пояснил специалист.

Полезные свойства арбуза, такие как гидратация, витамины и слабительный эффект, хорошо проявляются при умеренном употреблении. Однако при ежедневном употреблении высоких объёмов мякоти риск негативных реакций растёт:

  • возможны расстройства пищеварения;

  • повышенная нагрузка на печень;

  • риск отравления при наличии нитратов;

  • увеличение риска инсулинорезистентности.

Когда арбуз может навредить

  • При сахарном диабете, нарушениях углеводного обмена или непереносимости фруктозы арбуз лучше употреблять с осторожностью.

  • Людям с патологиями печени, сахарным диабетом или хронической нагрузкой на пищеварительный тракт стоит ограничить порции и частоту употребления.

  • При слабой функции почек повышенное потребление жидкости тоже может быть нежелательным.

Рекомендации

  • Диетологи рекомендуют ограничивать дневную норму арбуза примерно 200–300 г для взрослых при стабильном рационе.

  • Избегайте употребления арбуза, если вы выявили непереносимость фруктозы или склонность к расстройствам пищеварения.

  • Не стоит есть арбуз ежедневно — особенно в больших количествах — даже если он кажется безопасным и безвредным.

Арбуз остаётся вкусной и в большинстве случаев полезной ягода, но злоупотребление им в ежедневном рационе может привести к нежелательным эффектам. Перегрузка фруктозой и потенциально нитратами, особенно при отсутствии разнообразия в питании, способны вызвать дискомфорт, проблемы с печенью и инсулинорезистентность. Мера и разнообразие — ключ к безопасному наслаждению летним фруктом. 

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