Солнце готовит сюрприз на 2 и 3 августа: ожидаются мощные вспышки

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Специалисты лаборатории солнечной астрономии РАН прогнозируют значительное увеличение уровня солнечных вспышек 2 и 3 августа 2025 года. Ожидаются активные вспышки класса M (сильные) и X (очень сильные). Ученые связывают прогноз с формированием новых активных областей на поверхности Солнца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Сегодня 2 августа и завтра 3 августа 2025 года вероятность мощных солнечных вспышек, уровня M и X, значительно возрастёт. Это связано с появлением как минимум двух новых активных областей на обращённой к Земле стороне Солнца — системы солнечных пятен, сопровождаемых усилением магнитной активности.

Природа таких вспышек объясняется следующим образом: активные области формируются благодаря всплыванию магнитных полей из недр Солнца. В первые дни после их появления риск выброса энергии в виде мощных вспышек особенно высок. Кроме того, любые изменения магнитного поля в короне создают электрические токи, что усиливает вероятность сильных всплесков активности.

Специалисты предупреждают: если на видимой стороне Солнца появятся даже новые пятна в ближайшие сутки, это может стать сигналом о начале глобального всплеска солнечной активности. По словам сотрудников Лаборатории солнечной астрономии, такие фазы сопровождаются максимальной вероятностью выбросов протонов и геомагнитных бурь, способных повлиять на инфраструктуру и здоровье человека.

Ученые также отмечают, что нынешний одиннадцатилетний цикл солнечной активности развивается активнее, чем предыдущий, который был рекордно слабым — теперешний цикл сопровождается ростом частоты и мощности вспышек.