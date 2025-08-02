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02.08.2025, 15:34

Картофель оказался гибридом: его происхождение связывают с томатом и забытым предком

Новости Мира 0 307

Новое исследование показало, что картофель возник около 9 млн лет назад благодаря древнему гибриду между растением, похожим на томат, и клубненосным Etuberosum. Ученые идентифицировали два ключевых гена — SP6A (от томата) и IT1 (от Etuberosum), ответственных за развитие клубней. Это открытие проливает свет на эволюцию картофеля и создало основу для новых подходов в селекции, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Международная группа ученых провела масштабный анализ, включивший более 450 геномов культурного картофеля и 56 диких видов. В результате специалисты пришли к выводу: современный картофель произошёл от гибридизации, которая произошла около 8–9 миллионов лет назад. Тогда скрестились два растения — один из предков томата и растение Etuberosum, способное образовывать подземные стебли, но не клубни.

Ни одно из этих растений не имело клубней, однако их гибрид дал начало уникальной адаптации. Специалисты установили, что появление клубней стало возможным благодаря комбинации двух ключевых генов: SP6A — томатного происхождения, активирует формирование клубней, и IT1 — происходящего от Etuberosum, отвечает за рост подземных побегов.

Событие совпало по времени с подъёмом Анд, создавшим новые климатические условия: сухой и прохладный климат способствовал выживанию растений, способных запасать питательные вещества под землёй. Клубни стали важным эволюционным преимуществом — благодаря им картофель распространился по высокогорным районам и со временем дал начало более чем сотне современных и диких видов.

  • Это первое научно подтверждённое происхождение нового органа у растения — клубня — в результате естественного межвидового скрещивания.

  • Картофель — один из важнейших продуктов в мире, и понимание его генетического происхождения помогает ученым разрабатывать более устойчивые и продуктивные сорта.

  • Новое знание о генах SP6A и IT1 открывает возможности для создания гибридов, способных лучше адаптироваться к климатическим изменениям и заболеваниям.

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