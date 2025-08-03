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03.08.2025, 09:23

Акцию протеста устроили семьи заложников в Израиле

Новости Мира 0 340

Семьи израильских заложников вышли на акция протеста после публикации видео с их истощенными родственниками, находящимися в плену, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео; CNN
Кадр из видео; CNN

После публикации пропагандистских видеороликов, на которых показаны истощенные израильские заложники, всё ещё удерживаемые в секторе Газа, протестующие собрались на так называемой "площади заложников" в Тель-Авиве.

В субботу десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием немедленного освобождения пленников.

«На фоне ужасных кадров и тревожных сообщений о состоянии заложников, их семьи сегодня утром будут рыдать в самом центре Тель-Авива. Мы обращаемся к израильскому правительству и администрации США: посмотрите нам — и нашим близким — в глаза», — говорится в заявлении семей израильских заложников.

На видеозаписях, опубликованных на этой неделе боевиками ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", израильтяне Эвьятар Давид и Ром Браславски выглядят крайне истощенными. В одном из роликов кадры с Давидом сопровождаются изображениями голодающих палестинских детей.

Эти двое — среди примерно 50 заложников, которые по-прежнему находятся в Газе. Считается, что как минимум 20 из них ещё живы.

Публикация видеозаписей совпала с затягиванием переговоров о прекращении огня и обострением продовольственного кризиса в анклаве.

Семьи пленных, неоднократно выражавшие обеспокоенность тем, что военные действия ставят их родных под угрозу, в субботу вновь призвали к немедленному завершению конфликта.

«Наша цель — не эскалация, а прекращение войны. Мы убеждены, что необходимо перейти к формату "всё или ничего": завершить боевые действия и одновременно вернуть всех 50 заложников домой — это единственно возможное решение», — заявил Уиткофф.

Он также добавил, что ХАМАС якобы готов разоружиться ради прекращения конфликта, хотя сама организация уже заявила, что не намерена сдавать оружие. Представитель ХАМАС опроверг эти заявления.

По данным источника издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху отложил принятие решения о новой военной операции в Газе на следующую неделю.

Между тем, агентство ООН по продовольственной безопасности на неделе предупредило о надвигающемся "самом тяжелом сценарии голода" в секторе Газа.

По сведениям министерства здравоохранения анклава, за последние сутки от недоедания скончались семь человек, включая одного ребёнка. С начала конфликта в 2023 году число погибших от голода достигло 169 человек.

Кроме того, за те же сутки по меньшей мере 39 человек были убиты и более 800 получили ранения в различных районах анклава, находясь в ожидании помощи, сообщают в министерстве.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал ХАМАС прекратить огонь, освободить заложников и отказаться от власти. В ответ боевики заявили, что согласны на это лишь при условии создания государства Палестина.

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